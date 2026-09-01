Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lionel RichieProfesoresPablo MotosJavier RuizTupac ShakurApuñalamiento Nueva YorkFrancesc GarridoDocumental lobosBarcelonaRenovación DNIMercado fichajes
instagramlinkedin

Paula Nuévalos (27 años), agricultora: "A ti te gusta estar de vacaciones en un sitio tranquilo, pero no te gusta el pueblo"

La joven valenciana, que dejó su trabajo de ingeniera para sacar adelante la explotación agrícola familiar, expone la diferencia entre veranear en un pueblo y vivir en él durante todo el año

Christian (46 años), agricultor: "Me han llegado a ofrecer 700.000 euros por la finca y les he dicho que no, lo que hago es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad"

Paula Nuévalos, agricultora

Paula Nuévalos, agricultora / Uterra Wines

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Paula Nuévalos, joven de 27 años de Utiel, Valencia, trabajaba como ingeniera mecánica hasta que su padre falleció y tuvo que dejar su profesión y regresar definitivamente al campo para sacar adelante la explotación agrícola familiar.

Nuévalos, que comparte en redes sociales su día a día en los viñedos como Agropauli, ha reflexionado en un vídeo sobre la importante diferencia entre pasar unas semanas de descanso en un entorno rural y asumir la realidad de vivir allí durante los doce meses del año.

"A ti te gusta estar de vacaciones"

En verano, los pequeños pueblos abren sus piscinas municipales, las terrazas vuelven a llenarse y las calles recuperan durante unas semanas un movimiento que desaparece cuando terminan las vacaciones. Es también el momento en el que muchos de quienes viven durante el año en la ciudad repiten una frase habitual: "Me encanta el pueblo".

"Es que a mí me hace mucha gracia porque la gente dice: 'Me encanta el pueblo'. No, cariño, a ti te encanta el pueblo en verano, que es cuando está la piscina abierta, cuando vas al bar, cuando te tomas tus vacaciones', matiza la joven agricultora. "A ti te gusta estar de vacaciones en un sitio tranquilo, pero no te gusta el pueblo".

La imagen del pueblo en agosto poco tiene que ver, explica, con la que se encuentran sus vecinos durante el invierno. Entonces hay menos gente, menos actividades sociales y muchas de las personas que llenan las calles durante las vacaciones han regresado ya a las ciudades.

"A ti no te gusta aburrirte en invierno (aunque ella asegura no aburrirse nada entonces), que no haya actividades sociales, que no haya tanta gente... Creo que lo estamos confundiendo, porque lo que gusta es socializar con la gente de la ciudad que también viene en verano", sostiene.

Noticias relacionadas

Y sentencia: "A ti no te gusta el pueblo, lo que te gusta es venir en verano y estar de vacaciones".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UDEF ya ha confiscado en el caso Plus Ultra 490.000 euros en metálico, 564.000 euros en Miami, relojes por 240.000 euros y las joyas de Zapatero
  2. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Mucha gente cree que es suficiente con restar dos o cuatros años a la edad de jubilación, y eso no funciona así
  3. Christian González (46 años), agricultor: 'Me han llegado a ofrecer 700.000 euros por la finca y les he dicho que no, lo que hago es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad
  4. Detenido en Barcelona un joven por ocho estafas: pedía dinero y mostraba falsos comprobantes de transferencias
  5. Muere el actor Francesc Garrido a los 56 años
  6. El mago Mohamed VI
  7. Los Mossos detienen a dos saqueadores en una playa de Tarragona y un juzgado prohíbe que se acerquen al yacimiento
  8. Encuestas de las elecciones generales en España: así están los sondeos

La IA disparará la inversión en ciberseguridad en los próximos tres años: “Será más difícil confiar en lo que vemos o escuchamos”

La IA disparará la inversión en ciberseguridad en los próximos tres años: “Será más difícil confiar en lo que vemos o escuchamos”

Los extremeños nos esperan

Los extremeños nos esperan

Paula Nuévalos (27 años), agricultora: "A ti te gusta estar de vacaciones en un sitio tranquilo, pero no te gusta el pueblo"

Paula Nuévalos (27 años), agricultora: "A ti te gusta estar de vacaciones en un sitio tranquilo, pero no te gusta el pueblo"

El PP llama a participar mañana en las concentraciones "apartidistas" el Día de Ceuta

El PP llama a participar mañana en las concentraciones "apartidistas" el Día de Ceuta

Aemet avisa de la llegada de danas y más lluvias de lo habitual en otoño: "La temperatura del agua es un ingrediente que complica aún más las cosas"

Aemet avisa de la llegada de danas y más lluvias de lo habitual en otoño: "La temperatura del agua es un ingrediente que complica aún más las cosas"

El madridismo se reconcilia con la versión zen de Mourinho

El madridismo se reconcilia con la versión zen de Mourinho

El Ibex 35 estrena septiembre al alza y roza de nuevo los 20.000 puntos

El Ibex 35 estrena septiembre al alza y roza de nuevo los 20.000 puntos

España bate otro récord turístico: 58,1 millones de visitantes y 82.054 millones de euros gastados, según el INE

España bate otro récord turístico: 58,1 millones de visitantes y 82.054 millones de euros gastados, según el INE