El horóscopo de mañana, miércoles 2 de septiembre: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 2 de septiembre del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Puede llegar el momento de aceptar que un gasto, una inversión o un plan económico no compensa tanto como esperaba. No lo viva como una derrota. Saber retirarse a tiempo también es una forma inteligente de protegerse.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una tarea que no le entusiasma necesita más atención de la que está dedicándole. Hágala bien aunque no sea su favorita. Cumplir con cuidado evitará tensiones y le permitirá pensar después, con calma, en posibles cambios.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una oportunidad profesional puede exigirle que muestre más de lo que sabe hacer. No se quede en segundo plano por miedo a equivocarse. Prepárese, ordene sus ideas y haga visible su capacidad. El esfuerzo extra puede merecer la pena.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el amor, estar solo no tiene por qué vivirse como una carencia. Si no tiene pareja, aproveche esta etapa para hacer planes a su gusto. Si la tiene, reserve también algo de espacio personal sin sentirse culpable.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Mover el cuerpo puede ser una buena forma de ordenar también los pensamientos. No necesita comenzar ninguna rutina exigente. Una actividad que le resulte agradable, realizada con regularidad, puede mejorar su ánimo y ayudarle a descargar tensiones.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una responsabilidad profesional importante puede llegar cuando menos lo espera. No deje que los nervios le hagan dudar de su experiencia. Organice lo que necesita, pregunte aquello que no tenga claro y avance paso a paso.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En cuestiones económicas, supervisar será mejor que delegarlo todo. No se trata de desconfiar de todo el mundo, sino de saber qué se hace con sus recursos. Un control sencillo puede ahorrarle malentendidos y decisiones poco acertadas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El cansancio puede aparecer antes de lo habitual. No intente demostrar que puede con todo. Reserve algún momento para desconectar, caminar o estar en silencio. El cuerpo funcionará mejor si también le concede espacio para recuperarse.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una propuesta profesional puede sacarle de la zona cómoda y despertar dudas. No la descarte solamente porque implique aprender. Infórmese y valore qué puede aportarle. Los nuevos retos pueden resultar más estimulantes de lo que imagina.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una decisión económica aparentemente pequeña merece más atención de lo habitual. No firme ni acepte nada solo por acabar rápido. Pregunte, compare y piense en las consecuencias a medio plazo. La prudencia será hoy una aliada muy valiosa.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En el amor conviene mirar hacia delante y no volver a abrir puertas que ya le trajeron complicaciones. Si aparece alguien del pasado, recuerde por qué se alejó. Priorice relaciones que le aporten calma y estabilidad.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una idea que parecía demasiado lejana puede empezar a tomar una forma concreta. Dividirla en pequeños pasos será la clave. No quiera conseguirlo todo esta semana. Avanzar de manera práctica le dará confianza para continuar.