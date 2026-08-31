Nicole Kidman (59 años): "Desayuno un cuenco de arroz inflado con arándanos, frambuesas y leche de almendras"

Nicole Kidman (Honolulú, Hawái, 1987) es una de las actrices más populares de la industria cinematográfica. La intérprete comenzó su carrera en Australia, hasta que hizo su debut en Hollywood con la película 'Days of Thunder', junto con Tom Cruise.

Desde entonces, Kidman comenzó a ganar reconocimiento con cintas como 'Far and Away', 'Batman Forever', 'Todo por un sueño' y 'Eyes Wide Shut'. Posteriormente, la actriz ganó el Premio Oscar por interpretar a la escritora Virginia Woolf en 'Las horas', y consiguió otra nominación por su trabajo en la película musical 'Moulin Rouge!'.

Con una extensa trayectoria, la artista australoestadounidense ha recibido múltiples premios como un Premio del Sindicato de Actores, un Premio Bafta, dos Premios Primetime Emmy y seis Globos de Oro. Por ello, 'The New York Times' la clasificó en quinto puesto en su lista de mejores actores y actrices del siglo XXI.

Nicole Kidman caracterizada como Virginia Woolf en 'Las horas'. / .

Actualmente, Nicole Kidman sigue en plena forma y aborda múltiples proyectos. Para comenzar el día con energía, la intérprete mantiene una rutina marcada. En una entrevista para Harper's Bazaar, la actriz explicó que primero toma un té matcha y luego, se pasa al café, antes de hacer la primera comida del día.

"Un cuenco de arroz inflado con arándanos, frambuesas y leche de almendras", comentó al citado medio. Un desayuno basado en antioxidantes, vitaminas y bajo en grasas saturadas. No obstante, la comida favorita de la actriz no es ni el desayuno ni la cena, tal y como explicó a la revista Time.

"Probablemente, una de mis cosas favoritas no sería una cena. Me encanta la hora del té", reveló en la publicación. En este caso, su comida favorita es "scones, mermelada, clotted cream y té", una merienda británica. Los scones son unos panecillos individuales, con forma de redonda, típico de la gastronomía del Reino Unido.

Nicole Kidman / 5

Ahora bien, no es la única receta por la que tiene preferencia. En el programa The Late Show de Stephen Colbert, la actriz reveló que le gusta tomar sándwich y tostas. "Me encantan los sándwiches de ensalada. ¿Sabes lo que es un sándwich de ensalada? Es ensalada, remolacha, cebolla, tomate y lechuga y en pan blanco, y es muy crujiente. Me encanta, aunque me gustan más las tostas con queso y tomate".

Noticias relacionadas

Por otra parte, Kidman reconoció en una entrevista con Women's Health que su entrenamiento también influye en su bienestar: "Con el fitness intento no ser demasiado estricta. Me gusta mezclar distintos ejercicios para asegurarme de que siga siendo divertido". Además, añadió al citado medio que "corro, hago bicicleta, hago yoga... lo que sea que pueda hacer y donde quiera que esté en el mundo".

Fuente: Sport