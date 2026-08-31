El horóscopo de mañana, martes 1 de septiembre: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, martes 1 de septiembre del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una diferencia con un superior puede ponerle nervioso, pero no convierta una discusión puntual en una decisión definitiva. Escuche, exponga su punto de vista y deje pasar unas horas. La situación será menos grave de lo que parece.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Las palabras pueden pesar más de la cuenta en la pareja. Evite responder con dureza aunque se sienta provocado. Decir qué le molesta sin atacar al otro puede cambiar completamente una conversación y abrir una etapa de mayor entendimiento.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La curiosidad estará muy activa y le conviene aprovecharla. Leer, estudiar o interesarse por un tema nuevo puede abrirle ideas inesperadas. No se disperse entre demasiadas cosas. Elija una y dedíquele un rato de calidad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una posibilidad económica puede despertar sus ganas de ir un poco más lejos. No deje que el miedo al fracaso decida por usted. Estudiar opciones y riesgos con realismo le permitirá valorar si es momento de crecer o esperar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En el ámbito profesional pueden poner a prueba su capacidad sin explicarle claramente el motivo. No se inquiete. Concéntrese en hacer bien su parte y evite interpretar cada gesto. Su rendimiento hablará mejor que cualquier especulación.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Mirar sus relaciones pasadas con algo de autocrítica puede resultar útil. No se culpe, pero tampoco lo atribuya todo a la mala suerte. Detectar un patrón repetido será el primer paso para relacionarse de una manera más sana.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El cuerpo le pide algo más de atención. No espere a encontrarse cansado para cuidarse. Comer con mayor orden, descansar lo suficiente y moverse un rato pueden darle más energía sin necesidad de hacer cambios exagerados.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un gasto o una decisión económica del pasado puede necesitar correcciones. No pierda tiempo lamentándose. Detectar qué no funcionó y buscar una solución práctica será mucho más útil. Rectificar ahora puede evitar complicaciones posteriores.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Los asuntos del corazón recuperan una energía más amable. Si está distanciado de su pareja, un acercamiento sincero puede dar buen resultado. Si está solo, acepte invitaciones y conozca gente sin ponerse presión ni buscar resultados inmediatos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No normalice un trato profesional que le haga sentirse constantemente cuestionado o menospreciado. Mantenga la calma, pero marque límites claros. Su trabajo no debería desgastar la confianza que tiene en usted mismo ni perjudicar su bienestar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Dejar atrás una pelea antigua puede liberar mucha energía. No hace falta retomar una relación si no lo desea, pero sí dejar de cargar con el resentimiento. Hacer las paces con el pasado le ayudará a mirar hacia delante.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un consejo de alguien que ya conoce puede ayudarle a ver una cuestión económica desde otro ángulo. Escuche antes de defender sus decisiones. Puede descubrir un error fácil de corregir que hasta ahora le había pasado inadvertido.