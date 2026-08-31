Colaboración ciudadana
A fuerza de brazo y cuerdas: miles de voluntarios mueven un castillo entero en Japón para devolverlo a su sitio
La torre de la fortaleza fue desplazada en 2015 debido a los trabajos de reparación de sus murallas
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Cientos de personas han participado en una curiosa operación de conservación histórica en el norte de Japón: tirar de unas gruesas cuerdas para desplazar la torre principal del castillo de Hirosaki y devolverla progresivamente a su ubicación original.
La estructura, de unas 400 toneladas, fue trasladada hace más de una década para permitir la reparación de las murallas de piedra sobre las que se asentaba.
La técnica 'hikiya'
La operación se ha llevado a cabo en Hirosaki, en la prefectura de Aomori, mediante la técnica tradicional japonesa conocida como 'hikiya', que permite desplazar grandes estructuras sin necesidad de desmontarlas. Los participantes se colocan alrededor de las cuerdas y tiran de ellas de forma coordinada para hacer avanzar la torre unos pocos centímetros cada vez.
Según informó Reuters, grupos de voluntarios seleccionados mediante sorteo han participado en las jornadas de traslado. La iniciativa forma parte de una operación que comenzó en junio y que tiene como objetivo devolver la construcción a su emplazamiento original, situado a unos 70 u 80 metros de donde se encontraba durante las obras.
Devolver la torre a su sitio
La torre fue desplazada en 2015 debido a los trabajos de reparación de las murallas el castillo. Los responsables de la restauración optaron entonces por mover la estructura completa, sin desmontarla, para poder intervenir sobre los muros de piedra que presentaban problemas de estabilidad.
El Ayuntamiento de Hirosaki mantiene actualmente un proyecto específico para supervisar tanto la reparación como el retorno de la torre.
Tres metros completados
La parte más llamativa del proceso ha sido la participación ciudadana. El objetivo de la iniciativa era que unas 4.000 personas pudieran participar en el desplazamiento manual de los primeros cinco metros de la torre. Después, el resto del recorrido se completará mediante maquinaria especializada.
Entre el pasado sábado 22 y miércoles 26, la estructura avanzó más de tres metros gracias a la fuerza de los participantes, según informó este miércoles la administración de la ciudad de Hirosaki. El objetivo final es completar unos 78 metros de recorrido hasta devolver la torre a su posición original.
La técnica utilizada permite conservar la estructura histórica mientras se realiza el desplazamiento: la torre se mueve sobre raíles con la ayuda de sistemas de rodillos mientras los voluntarios tiran de las cuerdas de manera sincronizada.
Patrimonio histórico
La operación no se traducirá, sin embargo, en una apertura inmediata del castillo al público. El Ayuntamiento de Hirosaki mantiene la previsión de que los trabajos de conservación y refuerzo se prolonguen durante los próximos años. Según la planificación municipal, la torre permanecerá cerrada hasta 2032.
El castillo de Hirosaki fue construido originalmente en el siglo XVII y su torre actual forma parte de uno de los pocos castillos japoneses históricos que conservan su estructura original. La restauración de sus murallas y el posterior retorno de la torre forman parte de uno de los principales proyectos de conservación del patrimonio histórico de la ciudad.
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