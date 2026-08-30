Billy y Gwen compraron un convento del siglo XVIII por 460.000 euros para reformarlo, pero acabaron en los tribunales: "Creíamos que podríamos traer una nueva vida a este sitio"

Los monasterios y los conventos funcionaron históricamente como hogares para las personas consagradas a Dios. No obstante, a diferencia de los monasterios, que predominaron hasta el siglo XII y buscaban el aislamiento en entornos rurales, los conventos surgieron a partir del siglo XIII dentro de las ciudades para prestar ayuda de forma directa a la población y, en su mayoría, estuvieron vinculados a comunidades femeninas.

Aunque durante la Edad Media se levantaron miles de edificios religiosos repartidos por todo el continente europeo, el gran auge de construcción de conventos se produjo durante la Edad Moderna, acumulando más de 3.000 complejos solo en España, según expone el libro 'Tiempos de Conventos: una historia social de las fundaciones en la España moderna'. Sin embargo, hoy muchos de ellos han sido abandonados debido a la falta de vocaciones, el envejecimiento de las comunidades religiosas y los elevados costes de mantenimiento.

La situación es crítica: al menos dos tercios de los conventos que siguen abiertos se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad por falta de recursos y, mientras que en 2012 todavía quedaban 860 conventos abiertos, actualmente solo quedan 690, indica la Conferencia Episcopal Española. Tal y como recoge la plataforma 'Vida nueva digital', España pierde un promedio de entre 17 y 22 conventos al año.

Compra de conventos abandonados

Los datos de otros países de larga tradición católica muestran una tendencia similar: muchos de estos edificios han sido comprados y transformados en hoteles, centros culturales, residencias de mayores o viviendas, tanto sociales como particulares. Es el caso de un convento situado en la región francesa de Mayenne, que fue adquirido en 2022 por la pareja británica de 'youtubers' Billy y Gwendoline (Gwen) Petherick, conocidos en redes sociales como The Pethericks.

"Este convento ha estado abandonado durante años. Construido en 1772, el convento fue el hogar de una orden de monjas por casi dos siglos. En los 50’, como sus números decayeron, fue convertido en un pequeño hospital y, posteriormente, en una casa de retiro para las monjas restantes. Eventualmente, fue abandonado y quedó intacto durante 14 años hasta que lo encontramos", empieza explicando Billy en un vídeo publicado en su canal de YouTube.

La pareja, que se dedica a la restauración de propiedades históricas en Francia -y que forma parte del círculo de creadores de contenido sobre castillos franceses llamado 'Chateauverse'-, vio el gran potencial que tenía el convento, de 3.000 metros cuadrados, y decidió comprarlo por nada más y nada menos que 460.000 euros.

La reforma de los Pethericks

Dedicaron tres años a la reforma del edificio: cubrieron las vigas originales, aislaron las paredes e instalaron una nueva base de hormigón. Además, renovaron la cocina con la intención de que fuera "moderna y atemporal" y que combinara perfectamente con la estética del convento, de tonos dorados y rústicos.

Por otro lado, transformaron el antiguo comedor en una biblioteca, con unos muebles que previamente habían comprado en un castillo abandonado cerca de París. También cambiaron el resto de las habitaciones e, incluso, como se puede ver en su serie de YouTube 'Convent Renovation', incluyeron una habitación secreta.

Una ardua reforma que les trajo algunos contratiempos: varias vigas estructurales que no podían eliminar, ventanas tapiadas, maleza descuidada y objetos antiguos que finalmente decidieron exponer en la biblioteca. "A pesar de la negligencia, le vimos potencial [al edificio]. El techo estaba decente y, con algo de jardinería y visión, creíamos que podríamos traer una nueva vida a este sitio", cuenta Billy.

Culpables de robo en lugares de culto

Sin embargo, detrás de esta espectacular transformación también existe una historia mucho más polémica. En plena reforma, la pareja se vio envuelta en una investigación que acabó en los tribunales. Ambos fueron acusados de haber cometido 40 robos en 2014 en varios lugares de culto de Bretaña (Francia) y otras zonas del noreste del país. Entre los objetos sustraídos había 76 piezas pertenecientes a la Iglesia católica romana que nunca fueron devueltas.

Según expone el rotativo británico 'The Sun', "Petherick entraba en las iglesias rurales, que a menudo se dejaban sin vigilancia". Fue la emisión en 2018 de uno de los programas sobre sus reformas -el del Castillo de la Basmaignee, en el Valle del Loira, valorado en 890.000 libras (unos 1.039.560 euros) y vinculado al rey Luis XIV- la que permitió al Ejército británico determinar la ubicación de Billy, quien había abandonado la Guardia Real antes de mudarse a Francia en 2009.

En el programa, decía lo siguiente: "Me mudé aquí [a Francia] hace unos seis años. Mis padres ya vivían aquí y pensé en probar suerte […] Vivir en un castillo es un poco ostentoso… Siempre ha sido un sueño". No obstante, según la investigación, fue entonces cuando comenzaron los robos por los que años después sería juzgado. Entre los objetos sustraídos había desde cálices y copones hasta patenas y llaves del sagrario, que posteriormente fueron vendidos a través de la plataforma de comercio electrónico eBay o a algún amigo de la familia.

Multa más pena de cárcel

La emisión de la reforma del castillo, que formaba parte de un 'spin-off' de 'Channel 4' del programa de reformas 'Escape to the Chateau', permitió al Ejército británico localizar a Petherick y a su esposa, Gwen, con la que poco antes había adquirido una mansión del siglo XVIII en Mayenne (Francia). Finalmente, en 2021, Billy se declaró culpable de un cargo de deserción ante el Tribunal Militar de Bulford (Wiltshire, Reino Unido) y, aunque fue expulsado oficialmente del Ejército británico, evitó la pena de prisión.

En cuanto a los robos cometidos en Francia, el caso culminó en 2024: el tribunal penal de Rennes (Bretaña, Francia) declaró culpables a Billy y a su esposa. Él fue condenado a un año de prisión y a una multa equivalente a 14.950 euros, mientras que Gwen recibió únicamente una multa de 8.170 euros, pese haber negado su culpabilidad.