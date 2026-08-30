El horóscopo de mañana, lunes 31 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 31 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Dar un aire nuevo a su casa puede ayudarle a comenzar la semana con mejor humor. No necesita grandes reformas. Ordenar, cambiar algún detalle o recuperar un rincón que tenía abandonado hará que el espacio resulte más agradable y acogedor.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una actividad que le guste puede ayudarle a recuperar entusiasmo después de una etapa más apagada. Busque algo que realmente le distraiga. Hacer deporte, salir, escuchar música o dedicarse a una afición tendrá un efecto renovador.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Callar para evitar una discusión no siempre resuelve el problema. Si alguna actitud de su pareja le molesta, explíquela con calma y sin acusaciones. Expresar lo que siente a tiempo evitará que una pequeña incomodidad termine creciendo demasiado.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El ritmo profesional puede ser exigente y obligarle a estar más atento a lo que sucede a su alrededor. No entre en rivalidades innecesarias. Centrarse en su trabajo y mantener la calma será la mejor manera de protegerse.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una decisión económica importante pedirá más cabeza que impulso. Escuche consejos, compare opciones y evite actuar por miedo. Cuando tenga toda la información, confíe en su criterio. La situación puede reconducirse si mantiene una actitud serena.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una cuestión que arrastra desde hace tiempo puede empezar a cerrarse y dejarle una agradable sensación de alivio. No vuelva a darle vueltas al pasado. Aproveche esa tranquilidad para pensar en aquello que desea construir a partir de ahora.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En el amor será importante controlar el mal humor. No descargue sobre su pareja molestias que proceden de otros asuntos. Si algo le preocupa, explíquelo directamente. Un poco de honestidad emocional evitará una discusión que nadie necesita.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una muestra de confianza o reconocimiento profesional puede sorprenderle gratamente. Quizá le valoran más de lo que pensaba. Reciba esa noticia sin falsa modestia. Es un buen momento para recordar todo lo que ha aprendido y sabe hacer.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su sensibilidad hacia los demás estará especialmente despierta. Ayudar a alguien, colaborar en una iniciativa o simplemente escuchar a un amigo puede resultar muy gratificante. No hace falta nada espectacular: un pequeño gesto puede dar mucho sentido al día.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su vida sentimental puede mejorar cuando deje de conformarse con menos afecto del que necesita. Valórese más y ponga límites a quien no le trate con respeto. El amor propio será mejor guía que el miedo a quedarse solo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una cuestión económica compartida pide más atención. No confíe únicamente en promesas ni deje que otro decida por usted. Revisar datos, documentos o acuerdos con calma puede evitarle una sorpresa desagradable más adelante.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La llegada de una persona nueva a su entorno profesional puede parecer algo intimidante al principio. No se deje llevar por la primera impresión. Mantenga una actitud abierta: puede terminar aprendiendo mucho de esta nueva forma de trabajar.