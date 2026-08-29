Consejos para el hogar
El método para eliminar humedades dentro de casa: el truco de la cuchara en la ventana
Esta técnica puede evitar daños en la estructura de la vivienda, así como problemas respiratorios
Samuel Prieto, experto en seguridad, alerta sobre un hábito muy habitual: "No dejes la llave puesta en la cerradura por la noche"
Puede parecer un gesto extraño: abrir la ventana, coger una cuchara de metal y colocarla junto a la ventana antes de irse a dormir. Sin embargo, este sencillo truco casero se ha popularizado en las redes sociales como una forma de combatir uno de los problemas más habituales de los hogares, especialmente durante los meses fríos: la condensación.
Cuando el aire caliente y húmedo del interior de una vivienda entra en contacto con una superficie fría, como el cristal, el vapor de agua se transforma en pequeñas gotas. Con el tiempo, esta humedad puede terminar provocando manchas, malos olores y aparición de moho, además de deteriorar los marcos, la pintura o la madera.
El truco de la cuchara
La propuesta consiste en utilizar una cuchara de metal, preferiblemente de acero inoxidable, y colocarla en el marco de la ventana con el mango hacia el interior y la parte cóncava orientada hacia fuera. La idea es que el metal, que conduce el calor con mayor facilidad que el cristal, se enfríe rápidamente y se convierta en un punto en el que pueda condensarse parte del vapor de agua.
De esta forma, el agua tendería a concentrarse en la cuchara en lugar de acumularse directamente sobre el cristal, reduciendo la cantidad de gotas que terminan escurriendo hacia el alféizar. No obstante, la eficacia de esta técnica puede variar en función de factores como la temperatura, la humedad ambiental o las características de cada vivienda, por lo que no sustituye a otras medidas para controlar la humedad.
Un ambiente saludable
Más allá de las ventanas empañadas, el exceso de humedad puede convertirse en un problema para la vivienda y para quienes viven en ella. La acumulación constante de agua también puede terminar causando irritaciones respiratorias y cuadros de asma, sobre todo en viviendas con poca ventilación. Por eso, aunque la cuchara pueda servir como pequeño apoyo, varios expertos, como la bioarquitecta Sonia Hernández-Montaño, recomiendan combinar diferentes medidas para mantener un ambiente saludable.
Una de las más sencillas es ventilar la vivienda todos los días: abrir las ventanas durante unos minutos permite renovar el aire y expulsar parte del vapor acumulado, especialmente después de ducharse o cocinar. También pueden utilizarse deshumidificadores, capaces de extraer el agua presente en el ambiente y mantener unos niveles de humedad más controlados.
Reparar el origen del agua
Otros remedios caseros que se han popularizado para espacios pequeños son colocar recipientes con sal gruesa, arroz, carbón vegetal o bicarbonato, materiales que pueden actuar como absorbentes de humedad, así como el uso de determinadas plantas, como el helecho, el potos, la hiedra o el bambú, para mejorar la calidad del aire.
Sin embargo, hay una situación en la que ninguno de estos trucos será suficiente: cuando la humedad tiene su origen en una filtración, una tubería dañada, una gotera o algún problema estructural. En esos casos, la solución pasa por localizar y reparar el desperfecto para evitar que el deterioro vaya a más: "No solucionemos ese problema a base de poner cucharas, sino que entendamos la lógica arquitectónica", dice Hernández-Montaño.
- Paula Nuévalos (27 años), agricultora: 'A ti no te gusta el pueblo, lo que te gusta es venir en verano y estar de vacaciones
- Nelo Fernández (55 años) se fue a vivir en una autocaravana tras un divorcio: 'Estoy ganando más dinero que nunca, pero aquí estoy. Es por pura practicidad. Mi casa tiene ruedas, por tanto hago lo que me da la gana
- Susanna Griso ficha al sobrino del alcalde Almeida como tertuliano de 'Espejo público
- Christian (46 años), agricultor: 'Me han llegado a ofrecer 700.000 euros por la finca y les he dicho que no, lo que hago es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad
- China se convierte en el primer proveedor de bienes de la economía española y desbanca Alemania
- Muere en Uganda a los 34 años el rey más joven del mundo: accedió al trono con tan solo tres años
- Dos controladores aéreos dejaron su puesto antes del mortal accidente de marzo en Nueva York
- Xavier García Albiol: 'Badalona va a fiscalizar su limpieza para que el servicio se haga con pulcritud