Una millonaria indigna a las redes en Mallorca: "Mi yate es tan grande que no entra en las calas"

Una millonaria argentina de vacaciones en Mallorca se ha hecho viral después de explicar un problema que, para la mayoría de las personas, resulta difícil de imaginar: el yate de 27 metros que había alquilado con su familia era tan grande que no podía entrar en algunas de las calas que querían visitar.

La mujer viajaba por la isla con su marido, sus cuatro hijos y sus respectivas parejas. En total, diez personas a bordo de una embarcación de 90 pies, equipada con capitán, marineros y chef privado.

El objetivo era recorrer la costa mallorquina desde el mar y evitar algunos de los inconvenientes habituales del verano, como las carreteras saturadas, los problemas para aparcar, el calor o las largas caminatas para llegar a determinadas playas. Pero el plan se encontró con un inconveniente inesperado.

"Llegamos a la cala y no entra"

La protagonista explicó que, al llegar a algunas zonas, el barco no podía acercarse lo suficiente a la costa. El yate, de unos 27 metros de eslora, tenía que quedar fondeado en algunos casos a unos 300 metros de la playa.

La familia sí disponía de alternativas. Podían completar el recorrido con una embarcación auxiliar o con una moto de agua. Pero la respuesta de la turista todavía sorprendió más: "Sí, pero no es lo mismo".

¿Dónde se compartieron estas imágenes?

El relato se dio a conocer a través de 'Vuelta y Media', un programa de la emisora argentina Urbana Play.

Concretamente, apareció dentro de la sección "Problemas de millonarios", un espacio que recoge, en clave humorística, inconvenientes cotidianos de personas con un poder adquisitivo muy elevado.

La sección ha mostrado anteriormente historias relacionadas con aviones privados, mansiones, embarcaciones de lujo o viajes exclusivos.

En esta ocasión, la combinación de Mallorca, un yate con tripulación completa y la queja porque la embarcación era demasiado grande convirtió el testimonio en material perfecto para la sección.

"Un hotel de cinco estrellas, pero en el agua"

La propia protagonista describía así las comodidades de las que disponía durante el viaje:

"El barco viene con la tripulación: el capitán, los marineros, chef... Un hotel de cinco estrellas, pero en el agua". Esta frase, junto con la queja sobre las calas, fue una de las que más llamó la atención.

Los presentadores del programa reaccionaron con sorpresa y humor e incluso le plantearon alternativas como bajar con una embarcación auxiliar o llegar nadando hasta la playa.

La situación acabó generando el contraste que ha hecho que el vídeo circule por las redes sociales: mientras muchas personas pasan el verano intentando encontrar un sitio para aparcar o una cala que no esté masificada, el problema de esta familia era que su yate de lujo era demasiado grande.

Un auténtico "problema de millonarios"

Precisamente este contraste explica buena parte de la viralidad.

La turista no se quejaba de haber perdido un vuelo, de no encontrar alojamiento o de no poder llegar a una playa. El problema era haber escogido una embarcación tan grande y lujosa que resultaba poco práctica para entrar en algunos rincones de la costa de Mallorca.

Es una situación que encaja a la perfección con el concepto de "problemas de millonarios": inconvenientes reales para quien los sufre, pero que resultan extraordinarios o incluso cómicos para la mayoría de la población.

Casos como este suelen provocar una mezcla de incredulidad, humor y crítica social.

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Es fácil reírse de una persona que considera un problema tener que dejar un yate de 27 metros a 300 metros de la playa. Sobre todo cuando esta preocupación se compara con las dificultades mucho más cotidianas a las que se enfrentan muchas familias durante las vacaciones.

Fuente: Regió7