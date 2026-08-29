El horóscopo de hoy, sábado 29 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, sábado 29 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Revisar algunos gastos domésticos le dará más tranquilidad de la que imagina. No se trata de privarse de todo, sino de organizarse. Reservar una pequeña cantidad para más adelante hará que disfrute del fin de semana sin remordimientos.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una invitación inesperada o un plan improvisado puede alegrarle mucho el día. Intente no poner inconvenientes antes de tiempo. Salir de la rutina, aunque sea durante unas horas, le permitirá desconectar y recuperar una energía más ligera.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El hogar pedirá un poco de atención. Cambiar algún detalle, ordenar un espacio o dar otro aire a una habitación puede resultar sorprendentemente agradable. No busque la perfección: haga que su casa sea más cómoda y personal.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Hablar con su pareja desde la calma puede aclarar una cuestión que llevan días arrastrando. Explique qué necesita sin convertirlo en una crítica. Si deja también espacio para que el otro se exprese, el entendimiento será mucho más fácil.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Puede estar algo más reflexivo de la cuenta y fijarse sobre todo en aquello que todavía no ha conseguido. Cambie el enfoque. Recordar las cosas que sí han avanzado le ayudará a recuperar optimismo y disfrutar mejor del sábado.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si una relación sentimental lleva tiempo funcionando por inercia, no finja que no pasa nada. Tampoco hace falta tomar decisiones precipitadas. Una conversación sincera puede ayudarle a saber si todavía comparten deseos o necesitan replantearse algunas cosas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El buen humor será su mejor aliado. Un contratiempo menor no merece estropearle los planes. Busque la compañía de personas con las que pueda reír y hablar sin complicaciones. El día mejorará cuando deje de controlar cada detalle.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En cuestiones sentimentales, las ambigüedades pueden complicar demasiado una situación. Sea claro con lo que siente y con lo que puede ofrecer. La sinceridad puede resultar incómoda durante unos minutos, pero después le dejará una sensación de alivio.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su pareja puede necesitar algo más de atención y usted también. Deje a un lado las discusiones antiguas y proponga algo agradable para compartir. Una tarde diferente, sin grandes expectativas, puede recuperar una complicidad que parecía dormida.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No alimente preocupaciones económicas solo porque las cosas no sean exactamente como desearía. Revisar lo que tiene y lo que necesita será suficiente. Después, permítase desconectar. El fin de semana no debe convertirse en una reunión con la calculadora.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Escuche a su cuerpo y evite castigarse por algún exceso reciente. Le conviene más recuperar hábitos suaves que imponerse normas rígidas. Caminar, comer con algo más de orden y descansar bien le aportarán más bienestar que cualquier medida extrema.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En casa, no asuma automáticamente todo aquello que los demás podrían hacer. Repartir pequeñas responsabilidades mejorará el ambiente y le dejará más tiempo libre. Pedir colaboración no es crear un conflicto, sino hacer la convivencia más equilibrada.