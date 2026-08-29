El horóscopo de mañana, domingo 30 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 30 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La cabeza necesita una pausa después de unos días intensos. No se obligue a estar pendiente de todo ni a concentrarse en cuestiones complicadas. Un rato tranquilo, sin pantallas ni prisas, le permitirá comenzar la nueva semana con mayor claridad.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El día invita a disfrutar sin planificar demasiado. Si ha tenido ocasión de salir o cambiar de aires, conserve ese espíritu ligero. Compartir una comida o un paseo con alguien querido puede dejarle un recuerdo especialmente agradable.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Los pequeños gestos tendrán más valor que las grandes declaraciones. Sea cariñoso con su pareja y no convierta una diferencia insignificante en una discusión. Mostrar un poco más de tacto puede reforzar una relación que tiene buenas bases.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una cuestión económica que le había inquietado empieza a parecer más manejable. Aproveche para ordenar pagos y decidir qué puede esperar. No haga compras para celebrarlo antes de tiempo. La tranquilidad llegará sobre todo cuando recupere algo de orden.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No permita que historias del pasado ocupen demasiado espacio en su relación actual. Compararse con alguien que ya no forma parte del presente solo alimentará inseguridades. Mire lo que tiene delante y valore los gestos que recibe ahora.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Dedicarse un poco de tiempo será una buena inversión. Elija una actividad que le haga sentirse más ligero y cuidado, sin convertirla en una obligación. Si recupera el contacto con su cuerpo, también ganará serenidad mental.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Puede preguntarse hasta qué punto comparte objetivos con la persona que tiene a su lado. No busque una respuesta definitiva este domingo. Disfrute del presente y observe cómo se siente. El tiempo aclarará aquello que todavía genera dudas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Los cambios de humor pueden hacerle pasar rápidamente del entusiasmo al cansancio. No haga un drama de ello. Reduzca compromisos y elija planes sencillos. Un rato al aire libre o en buena compañía le ayudará a recuperar equilibrio.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una amistad que llevaba tiempo sin ver puede reaparecer o dar señales de vida. Reciba ese reencuentro sin querer recuperar de golpe todo el tiempo perdido. Una conversación relajada ya será un buen comienzo para volver a acercarse.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El cuerpo le pedirá menos ruido y más descanso. No se sienta obligado a aceptar todos los planes que le propongan. Quedarse en casa, dormir algo más o disfrutar de una tarde tranquila puede ser exactamente lo que necesita.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su bienestar mejorará si deja de mirarse con tanta exigencia. No convierta una cuestión física en una preocupación constante. Trátese con algo más de amabilidad y céntrese en hábitos que pueda mantener sin sufrir ni obsesionarse.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una conversación sentimental pendiente puede llegar al punto en que ya no conviene aplazarla. Hable con respeto y sin culpar a nadie. Reconocer que los sentimientos han cambiado puede ser difícil, pero también abrirá una etapa más honesta.