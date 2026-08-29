Sebastián La Rosa, especialista en longevidad, alerta: hasta el 90% del envejecimiento facial se debe a la radiación solar

Exponer la piel al sol a pecho descubierto no trae ninguna ventaja para la salud. En lo inmediato, el castigo no se hace esperar: la piel se irrita y se quema, dejando la capa externa hecha un cromo. El verdadero problema viene después, porque con el paso de los años esa acumulación de radiación pasa una factura altísima, multiplicando las papeletas de sufrir un cáncer de piel.

A mediados de agosto fuimos testigos de un eclipse solar en España y la respuesta de la gente fue impecable. Todo el mundo corrió a conseguir gafas con certificación oficial y evitó a toda costa mirar al cielo sin la protección adecuada, demostrando un claro respeto hacia el impacto directo de la radiación solar.

Pues esta misma preocupación que tenemos con el eclipse, debería de ser la misma para cuando tenemos que estar expuestos al sol, al menos en la época de verano, ya que es ahí mismo donde vienen los problemas si no hacemos las cosas bien y podríamos tener enfermedades que mejor podemosevitar, según indican varios expertos.

SANXENXO.Gente y turistas en la playa y paseo de Silgar / Rafa Vázquez / FDV

Exponerse al sol sin ningún tipo de preocupación afecta a nuestra salud

El paso de los años se refleja de lleno en el rostro, principalmente por la radiación solar. Según señala el médico especialista en longevidad Sebastián La Rosa, entre el 80 y el 90 % del desgaste que sufre la piel facial con la edad se debe, directamente, a la exposición al sol.

Para calibrar la verdadera dimensión del impacto, el especialista sugiere un contraste sencillo: examinar la piel del rostro frente a la de los glúteos en un mismo individuo. Llegados a cierta edad, el nivel de deterioro entre una zona y otra resulta abismal, una disparidad explicada únicamente por la exposición continua del rostro a la luz del sol con el paso de los años.

El impacto del sol en la piel tiene un ejemplo impactante en la historia de Bill McElligott. Este camionero canadiense condujo durante décadas recibiendo la radiación solar casi en exclusiva sobre la mitad izquierda de su rostro a través del cristal de la cabina.

Al prescindir totalmente de fotoprotector, el lado expuesto sufrió un desgaste y un deterioro desproporcionado respecto al lado derecho, convirtiéndose en la prueba gráfica más contundente de cómo los rayos ultravioleta aceleran el envejecimiento cutáneo.

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Por eso mismo, los especialistas recomiendan incorporar el protector solar a la rutina diaria. A la hora de elegir el índice adecuado, el doctor La Rosa sugiere buscar opciones con un FPS de entre 30 y 50. Superar ese rango no aporta un beneficio significativo, a menos que existan motivos de salud específicos que requieran una atención especial en esa área.

Fuente: Sport