Los 7 ejercicios de pilates que ayudan a reducir el estrés y mejorar el equilibrio

El pilates se ha convertido en una de las disciplinas más populares para cuidar el cuerpo sin necesidad de realizar entrenamientos agresivos ni rutinas largas. Cada vez más personas lo practican para ganar fuerza, mejorar la postura, trabajar la respiración y conseguir una mayor sensación de bienestar físico y mental.

A diferencia de otros ejercicios más intensos, el pilates combina movimientos controlados, concentración, estabilidad y respiración. Esto hace que sea una práctica útil para fortalecer el cuerpo, activar la musculatura profunda, mejorar la movilidad y reducir tensiones acumuladas. También puede ayudar a combatir el estrés, porque obliga a centrar la atención en el movimiento y a desconectar del ritmo acelerado del día a día.

Una de las voces que más defiende estos beneficios es Liz Hilliard, entrenadora personal y especialista en pilates. La experta ha dedicado buena parte de su trayectoria a esta disciplina y recomienda una rutina sencilla formada por siete ejercicios que se pueden hacer en casa en unos 15 minutos. Según recogía la revista Women's Health, la clave es practicarlos con regularidad y, sobre todo, mantener una buena postura durante cada movimiento.

La rutina de Liz Hilliard para reducir el estrés y ganar equilibrio

Liz Hilliard defiende que el pilates puede ayudar a fortalecer el equilibrio y a gestionar mejor el estrés. Para conseguirlo, propone siete ejercicios accesibles, pensados para trabajar diferentes zonas del cuerpo y activar la musculatura de manera global:

Sentadilla con flexión de bíceps: ayuda a trabajar las piernas, los glúteos y los brazos al mismo tiempo, y mejora la coordinación. Círculos con los brazos: sirven para activar los hombros, mejorar la movilidad y aliviar tensiones de la parte superior del cuerpo. Fondos de tríceps: refuerzan los brazos y la zona posterior de los hombros, una parte que a menudo queda olvidada en otras rutinas. Plancha: es uno de los ejercicios más completos para activar el core, mejorar la estabilidad y proteger la espalda. Flexiones de brazos: trabajan el tronco, los brazos y el pecho, y ayudan a ganar fuerza funcional. Equilibrio y estabilidad en barra paralela: permite entrenar el control corporal y reforzar la musculatura que ayuda a mantener una buena postura. Elevación de pierna con flexión hacia delante: activa las piernas, los glúteos y el abdomen, y también contribuye a mejorar la flexibilidad.

Liz Hilliard. / .

Esta rutina es especialmente interesante porque no requiere grandes materiales ni demasiado tiempo. Se puede incorporar fácilmente al día a día y adaptar a diferentes niveles. El pilates en casa puede ser una buena opción para adultos jóvenes, personas de mediana edad y también personas mayores, siempre que los ejercicios se ajusten a la condición física de cada uno.

En el caso de personas con lesiones, problemas de espalda, embarazo, dolores persistentes o poca experiencia, es recomendable comenzar con supervisión profesional. La técnica es fundamental: realizar los movimientos rápidamente o con una mala postura puede reducir los beneficios y aumentar el riesgo de molestias.

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Practicar estos 7 ejercicios de pilates varias veces a la semana puede ayudar a mejorar el equilibrio, ganar fuerza, activar el core, reducir la rigidez y conseguir una sensación de mayor calma. No se trata solo de mover el cuerpo, sino de entrenarlo con control, respiración y conciencia.

Fuente: Regió7