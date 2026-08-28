Los psicólogos coinciden: el desorden en casa no siempre es sinónimo de pereza y dejadez

Tu casa puede decir más de tu personalidad de lo que parece. Mientras que los espacios ordenados suelen asociarse con la responsabilidad y la disciplina, el desorden se interpreta a menudo como una señal de dejadez. Sin embargo, este juicio, aunque habitual, podría estar más alejado de lo que parece de la realidad.

Los especialistas en salud mental advierten de que mantener una casa ordenada requiere poner en marcha una serie de capacidades cognitivas que pueden verse alteradas en diferentes momentos de la vida. Por ello, más allá de juzgar un espacio por su apariencia, es necesario entender los procesos psicológicos que pueden esconderse detrás de determinados comportamientos.

Funciones ejecutivas

Limpiar una vivienda implica mucho más que recoger: requiere planificar, priorizar, tomar decisiones y mantener la atención en una misma tarea durante un tiempo prolongado. Todas estas habilidades forman parte de las llamadas funciones ejecutivas, un conjunto de procesos mentales y cognitivos de alto nivel que permiten controlar los impulsos y regular la conducta.

Cuando estas funciones se ven afectadas por algún motivo -como puede ocurrir, por ejemplo, ante un trastorno del neurodesarrollo, una enfermedad neurodegenerativa o un trastorno psiquiátrico o mental-, acciones tan sencillas como poner una lavadora pueden convertirse en un verdadero reto. Así pues, en algunos casos, no se trata de pereza.

Niveles altos de cortisol

En 2009, dos investigadores (Darby E. Saxbe y Rena Repetti) de la Universidad de California-Los Ángeles decidieron estudiar cómo la percepción del propio hogar podía relacionarse con los estados de ánimo diarios. Para ello, analizaron los hogares de 60 parejas con doble ingreso y estudiaron la frecuencia de las palabras que utilizaban para describir el desorden, clasificándolas en dos categorías: 'hogar estresante' y 'hogar reparador'.

Algunas investigaciones han relacionado directamente los espacios caóticos con problemas como la depresión y la ansiedad. / MAGNIFIC

"Las esposas con puntuaciones más altas en 'hogar estresante' presentaron pendientes diurnas de cortisol [la hormona del estrés] más planas, un perfil asociado con resultados adversos para la salud, mientras que las mujeres con puntuaciones más altas en 'hogar reparador' presentaron pendientes de cortisol más pronunciadas", exponen en la plataforma científica 'Sage Journals'.

Trastornos y enfermedades

Aunque los espacios caóticos pueden, en determinadas circunstancias, fomentar el pensamiento libre y la creatividad, algunas investigaciones también los han relacionado directamente con problemas como la depresión y la ansiedad: la tristeza, el agobio o la falta de energía pueden dificultar que una persona mantenga su entorno limpio y organizado.

En otros casos, el desorden puede estar relacionado con problemas como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el Trastorno de Acumulación Compulsiva -que implica una dificultad persistente para desprenderse de determinadas pertenencias-, la demencia o el Síndrome de Diógenes -que afecta gravemente al cuidado personal y del hogar y puede llevar a una persona a acumular grandes cantidades de basura-.

Problemas a largo plazo

Los profesionales coinciden en que el desorden doméstico, por sí solo, no permite determinar el carácter ni la personalidad de una persona. No obstante, identificar qué puede haber detrás de él resulta importante, especialmente cuando empieza a interferir en la vida cotidiana.

Además, advierten de que mantener un entorno desordenado durante largos periodos puede tener efectos sobre la capacidad de concentración y la regulación emocional. Un artículo publicado en la plataforma 'Reach Link' señala que algunas respuestas neurológicas ante el desorden pueden desencadenarse en tan solo 200 milisegundos.

"Cuando estás rodeado de desorden, tu mente trabaja constantemente para determinar qué es relevante y qué se puede ignorar. Este procesamiento continuo en segundo plano consume recursos cognitivos que, de otro modo, utilizarías para pensar con concentración, resolver problemas de forma creativa y regular tus emociones".