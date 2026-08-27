El horóscopo de mañana, viernes 28 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 28 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La concentración vuelve poco a poco y le permitirá terminar la semana con mayor seguridad. No intente resolverlo todo de golpe. Si ordena sus prioridades y trabaja sin prisas, recuperará una sensación de control que echaba de menos.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una conversación con su pareja puede ayudarle a reconocer la parte de responsabilidad que le corresponde. Evite defenderse antes de escuchar. Mostrarse receptivo y admitir algún error facilitará mucho más el entendimiento que querer tener siempre razón.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una oportunidad relacionada con el dinero o con una idea que tenía aparcada puede volver a despertar su interés. Mire bien las condiciones antes de decidir. El momento es favorable, pero conviene combinar entusiasmo con un poco de prudencia.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La mente estará especialmente despierta y tendrá facilidad para entender cuestiones que días atrás parecían complicadas. Aproveche esta claridad para aprender, leer u ordenar ideas. Una conversación interesante también puede darle una perspectiva que no había considerado.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Algunos cambios en su entorno profesional pueden obligarle a modificar rutinas que ya dominaba. No los reciba como una molestia. Adaptarse con curiosidad puede permitirle descubrir capacidades propias que hasta ahora no había necesitado utilizar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Cuidar un poco más su imagen o regalarse un rato de bienestar le sentará bien. No hacen falta grandes cambios. Un detalle sencillo, un paseo o recuperar un hábito saludable pueden mejorar notablemente su estado de ánimo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Si tiene que defender una propuesta económica, confíe en sus ideas pero explíquelas con sencillez. No exagere los resultados ni quiera convencer a cualquier precio. Una presentación clara y realista puede causar una impresión mucho mejor.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una tarea diferente o una conversación profesional puede ayudarle a ver con mayor claridad qué camino le interesa seguir. Escuche esa sensación. No necesita decidir inmediatamente, pero sí empezar a reconocer aquello que realmente le motiva.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En la vida sentimental, el cansancio acumulado puede hacer que cualquier detalle parezca más importante de lo que es. No deje que la rutina enfríe la relación. Un gesto espontáneo y una conversación sin reproches pueden cambiar mucho el ambiente.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una preocupación relacionada con el dinero puede perder fuerza cuando revise las cifras con calma. Quizá ha imaginado un problema mayor de lo que realmente es. Informarse bien le permitirá terminar el día bastante más tranquilo y seguro.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su pareja puede querer participar más en decisiones que hasta ahora asumía usted solo. Tómelo como una oportunidad para compartir responsabilidades. Escuchar otro punto de vista puede aliviarle y reforzar la confianza entre los dos.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Puede llegar una noticia profesional que le recuerde que su esfuerzo no ha sido inútil. Recíbala con alegría, pero sin precipitarse. Valore bien qué le ofrecen y qué espera usted antes de dar una respuesta definitiva.