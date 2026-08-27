Eve Jobs, hija del fundador de Apple, Steve Jobs, regresa a la élite de la hípica en Gijón: máxima discreción y ningún derribo en la pista

En Las Mestas, el apellido Jobs pesa menos que el dorsal. Eve Jobs, hija menor de Steve Jobs, fundador de Apple, ha pasado estos días por las cuadras y la pista del Hípico de Gijón con una discreción que contrasta con todo lo que rodea a su nombre. Para quien la busque fuera de la hípica es una de las herederas más conocidas del mundo tecnológico. Allí dentro es la amazona estadounidense que monta al semental Key West y este miércoles salió a la pista con el número 194.

En las cuadras, su presencia tampoco parecía haber alterado demasiado la rutina. Preguntando por la amazona, nadie había reparado especialmente en su presencia. Entre caballos, mozos, jinetes y preparadores, Eve Jobs se movía con la normalidad de cualquier otra participante. Es una escena curiosa para alguien cuyo apellido está asociado a una de las compañías más importantes del planeta.

Su lugar, sin embargo, lo ha conseguido por méritos propios. Jobs compitió este miércoles en el CSI4*, la categoría de mayor nivel de las tres que se disputan en Las Mestas. Lo hizo con "Key West", un semental KWPN (Real Libro Genealógico de Caballos de Sangre Caliente de los Países Bajos), uno de las razas más prestigiosos y exitosos del mundo, nacido en 2015, con el que ya ha competido esta temporada en pruebas internacionales. En el Trofeo Siroko terminó en la posición 24 de 49 participantes, sin derribos y con un tiempo total de 48,48 segundos.

A unos metros de ella estaba su marido, Harry Charles. El británico, campeón olímpico por equipos en París 2024 junto a Ben Maher y Scott Brash, terminó la misma prueba en la cuadragésima tercera posición con "Ballypatrick Tiberius". Charles acababa de conseguir, además, una medalla de bronce individual en los Campeonatos del Mundo de Aachen, disputados apenas unos días antes. Juntos a ellos también estaba el ya mencionado Scott Brash, cuarto del mundo en el ranking Longines de la Federación Ecuestre Internacional, quien compitió con "Hello Jefferson" y terminó vigesimosexto, también sin derribos.

Antes de ser la hija de Steve Jobs, Eve ya llevaba años intentando hacerse un nombre a caballo. Nació en 1998 y empezó a montar siendo niña. Se convirtió pronto en una de las jóvenes estadounidenses con mayor proyección y llegó a competir en grandes escenarios internacionales. En 2019 terminó cuarta en la prueba individual de los Juegos Panamericanos de Lima y decimoquinta en la final de la Copa del Mundo disputada ese mismo año. La Federación Ecuestre Internacional contabiliza actualmente 665 salidas y 16 victorias en su trayectoria deportiva.

El videomarcador de Las Mestas en el inicio del recorrido de Eve Jobs / Juan Plaza

Después llego una pausa, Jobs dejó durante casi tres años el máximo nivel de la hípica y se marchó a Nueva York. Allí descubrió un mundo completamente diferente al que había conocido entre establos y pistas de competición. Se convirtió en modelo, trabajó con grandes firmas, apareció en Vogue y fue imagen de Louis Vuitton.

Su regreso llegó en un momento especialmente significativo. Mientras Harry Charles competía en París, ella vivió los Juegos desde fuera y asistió al oro olímpico de su pareja. Después reconocería que seguir una competición desde fuera, cuando quien está en la pista es alguien cercano, puede resultar incluso más difícil que enfrentarse uno mismo al recorrido.

Charles, además, pertenece a una familia profundamente vinculada al salto. Su padre, Peter Charles, también fue campeón olímpico por equipos con Gran Bretaña en Londres 2012, curiosamente, con los mismos dos jinetes con los que su hijo repetiria el logro doce años después.

Su relación comenzó dentro de las pistas, aunque no tardó en trasladarse también fuera de elllas y se formalizó en 2022. En julio del 2025 se casaron en los Cotswolds, Inglaterra, ante la presencia de invitados procedentes de la política, la moda, los negocios y el deporte. Entre ellos estuvieron Kamala Harris, Jennifer Gates, Jessica Springsteen, hija de Bruce Springsteen y también amazona, Beatriz de York, además de otros rostros conocidos. La celebración también contó con la actuación de Elton John, que puso música al festejo privado celebrado en Estelle Manor

En Gijón, esa vida en común es palpable. Los dos han salido a la misma pista. Él, con un caballo que le ha acompañado en su carrera internacional. Ella, con Key West, intentando seguir recuperando el terreno perdido durante aquellos años alejada del máximo nivel. El caballo ya ha competido con Jobs en pruebas internacionales de máximo nivel. No es, por tanto, una presencia testimonial en Gijón. El binomio está construyendo una temporada y tratando de volver a acercarse a la élite de la hípica.

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En ese paisaje, Eve Jobs puede ser muchas cosas. La hija de uno de los hombres que transformaron la tecnología, una modelo que ha trabajado para algunas de las mayores firmas de moda, la heredera de una enorme fortuna o la mujer de un campeón olímpico. Pero cuando cruza la puerta de la pista, todas esas etiquetas quedan fuera. Solo queda el dorsal, Key West, un recorrido que completar sin obstáculos y a una amazona que, después de haber probado otros caminos, ha decidido volver al mundo de los caballos para averiguar hasta dónde puede llegar.