Salud
Patrik Golier, sobre el deporte al aire libre: "El ejercicio no solo moldea el cuerpo, también despeja la mente"
Patrik Golier: Mover el cuerpo al aire libre es, ante todo, una forma de liberar la mente
Tres minutos de ejercicio intenso tendrían mayor beneficio que 90 de deporte moderado
Ramón Gutiérrez
Las vacaciones activas se han consolidado como la opción preferida de quienes no se conforman con descansar el cuerpo, sino que necesitan liberar la mente. Cada vez son más los viajeros que aprovechan el verano para alejarse del ritmo frenético diario a través del ejercicio al aire libre y una vida equilibrada.
En pleno San Sebastián de La Gomera, un histórico complejo rehabilitado marca el ritmo de este movimiento. Allí, Patrik Golier, responsable de animación de Bancal Hotel & Spa, coordina una propuesta integral que enlaza salud, respeto por el entorno y una cuidada cocina de proximidad.
¿De qué manera se planifica una agenda de ocio que combine el descanso vacacional con la actividad física?
En una oferta de entretenimiento y salud mediante tres ejes centrales: Silba, Crea y Respira. Cada uno propone un camino distinto para conectar con el entorno, compartir con otros o reencontrarse con uno mismo.
- Silba: Agrupa las alternativas con mayor carga energética, interacción social y deporte.
- Crea: Propone talleres y dinámicas participativas para sumergirse en la cultura, la naturaleza y la sostenibilidad de La Gomera.
- Respira: Enfocado en el equilibrio físico y mental, integrando ejercicios de movilidad, calma e introspección.
La clave del éxito reside en la diversidad y la libertad de elección. En el bloque de Respira se adapta la intensidad a cada perfil: desde sesiones madrugadoras de meditación, yoga, trabajo de respiración o cuidado de la espalda, hasta disciplinas más exigentes como spinning, TRX, entrenamiento funcional o Jump Fitness.
Para complementar la experiencia, se pone a disposición:
- AUALA Fit: Gimnasio de acceso libre las 24 horas dentro del complejo.
- El Bosque: Entorno al aire libre que alberga un área de calistenia y El Bailadero, una tarima de madera concebida para clases de bienestar.
Se busca que la actividad física fluya sin presiones ni estructuras estrictas. La meta es que cada cliente elija libremente lo que le motiva y lo integre de forma orgánica en sus días de descanso.
Lo importante de todo esto es que el ejercicio se haga en las condiciones mejores, por eso seguir este tipo de rutas son buenas para que así tengamos todo tipo de movimientos interesantes que hagan nuestro cuerpo se mantenga activo.
Fuente: Sport
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