El horóscopo de mañana, jueves 27 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 27 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una tarea que parecía complicada empezará a aclararse si deja de intentar solucionarla solo. Acepte colaboraciones. En lo sentimental, recupere su parte más espontánea. Un pequeño plan compartido puede mejorar mucho el ambiente entre los dos.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Las cuestiones prácticas irán mejor si no se resiste a modificar una idea inicial. Hay alternativas interesantes. Un familiar puede necesitar ayuda con una gestión. Colabore, pero deje claro hasta dónde puede llegar sin cargarse demasiado.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una conversación profesional que imaginaba difícil puede resultar mucho más sencilla. Exponga sus argumentos sin ponerse a la defensiva. En el ámbito personal, gaste menos energía explicándose y más tiempo disfrutando de la compañía de los demás.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El día puede traerle una sensación de mayor seguridad respecto a un asunto que le preocupaba. Aproveche para avanzar sin prisas. En familia, una pequeña celebración o una noticia agradable ayudará a renovar el ambiente.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Es buen momento para demostrar capacidades sin necesidad de competir con nadie. Deje que los resultados hablen por usted. En la pareja, escuchar una propuesta diferente puede abrir la puerta a una etapa mucho más animada.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Alguien valorará especialmente su forma ordenada de resolver una situación. No asuma, sin embargo, más responsabilidades de las necesarias. En lo personal, sea menos exigente con los pequeños defectos ajenos y disfrutará más de la tarde.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una puerta interesante puede abrirse gracias a un contacto o una conversación informal. No fuerce nada, pero esté atento. En el amor, será mejor hablar con naturalidad de una duda que seguir interpretando silencios o gestos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El ambiente sentimental tiende a estabilizarse si deja atrás una sospecha que no tiene suficiente base. Concéntrese en los hechos. Profesionalmente, una actitud serena le permitirá gestionar bien una situación con cierta presión externa.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Puede sentir que por fin dispone de información suficiente para decidir sobre una cuestión importante. No busque certezas absolutas porque difícilmente llegarán. En su vida personal, recupere el contacto con alguien que siempre le hace pasar buenos ratos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un acuerdo puede avanzar cuando deje de querer fijar todas las condiciones. Negociar también significa ceder un poco. En casa, escuche una propuesta familiar antes de descartarla. Puede ser bastante más interesante de lo que parece.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una idea original puede funcionar si la convierte en una propuesta concreta y realista. No se quede únicamente en la teoría. En temas personales, evite insistir ante alguien que necesita espacio. Dar margen también es una forma de cuidar.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una cuestión profesional exigirá adaptarse a una nueva manera de hacer las cosas. No lo interprete como un obstáculo. En pareja, salir un poco de la rutina puede devolver frescura. Proponga algo sencillo para los próximos días.