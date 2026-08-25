Aprender reguetón con título universitario: Wisin sorprende con el anuncio de la 'Universidad del Perreo'

"Por primera vez en la historia de la educación superior, una institución de excelencia académica dedica su misión al estudio, la preservación y el avance del perreo como disciplina cultural, artística y científica. El ritmo es el curriculum. La calle es el campus". Así ha anunciado el cantante Wisin a través de redes sociales un nuevo proyecto personal para crear una formación oficial en reguetón: la 'Universidad del Perreo'.

Logo de la 'Universidad del Perreo' del cantante Wisin. / Instagram Wisin

"Una historia demasiado grande para quedarse en los escenarios"

En el comunicado oficial, publicado a través de redes sociales y firmado por el propio Wisin, el reguetonero explica: "He comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios. Es el momento de dar un paso más allá. Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre".

Además, desvela las siglas que componen esta nueva institución educativa: "Es por esto que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio la preservación y la difusión de nuestra historia: Universidad del Perreo (UDP)", prosigue. Finalmente, añade: "Nuestra misión es darle al reguetón el rigor y el lugar de respeto que se merece".

"Se acabó la espera"

El puertorriqueño lleva más de 30 años en la industria musical y es uno de los mayores referentes en este género, pero ahora está decidido a crear "la nueva generación de leyendas". A través de la publicación, afirma que "se acabó la espera. La Universidad del Perreo es una realidad. Aprende de nuestra historia", además junto al comunicado ha habilitado una página web en la que, en menos de 24 horas, han ingresado más de 500.000 personas.

Sin embargo, aún quedan muchas incógnitas por revelar: cómo serán las clases, cuándo comenzarán o qué modelo educativo seguirá. Lo que sí se sabe es que se ubica en el municipio puertorriqueño del Cayey, pero su localización no supone un gran problema, ya que contará con programas de intercambio y becas para estudiantes de todo el mundo.

Bajo la premisa de ser un "centro de estudios avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana", incluye materias como Cátedras de Ritmo Aplicado, Historia del Reguetón y Epistemología del Flow. Está claro que el objetivo es dar un espacio académico a la historia y a la evolución de un género que creció y se popularizó en Puerto Rico hasta convertirse en un fenómeno de masas mundial. Por tanto, el propio Wisin lo resume como una institución "fundada la tradición y forjada en el ritmo".

Examen de admisión

La apertura oficial de la página web está previsto para el 2 de septiembre, cuando probablemente se anuncie información más concreta y podrían empezar las inscripciones, por mucho que ya se puede hacer la solicitud de preadmisión. El puertorriqueño anima a todos sus seguidores a formar parte: "No dejes que te cuenten cómo era, ven y aprende con los que se inventaron esto".

En este sentido, quienes quieran formar parte del proyecto de Wisin ya pueden comenzar a estudiar, pues hay un examen de admisión a la 'Universidad del Perreo' para el que se necesita repasar todos los grandes himnos del género, recogidos en una playlist. Asimismo, la lista también servirá para la asignatura Introducción al Perreo, que impartirá el gran productor musical Dj Nelson.