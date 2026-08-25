La lección de Ramona Gorraiz, jubilada de 85 años, sobre la longevidad: "Tengo la misma talla que hace 50 años"

Cada vez hay más estudios que relacionan la actividad física, una alimentación equilibrada, el mantenimiento de las relaciones sociales y la estimulación cognitiva con un envejecimiento más saludable. Los especialistas coinciden en que estos hábitos no solo contribuyen a aumentar la esperanza de vida, sino que también permiten llegar a la vejez con una mejor calidad de vida y una mayor autonomía.

Esta es también la filosofía de Ramona Gorraiz, una mujer de 85 años que se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de las redes sociales en materia de longevidad. En una entrevista en el pódcast 'Tengo un Plan', y posteriormente en un vídeo en el que sus creadores de contenido comparten un día entero con ella, la jubilada explica cuáles son los hábitos que le han ayudado a mantenerse activa.

Una alimentación saludable desde hace décadas

Ramona asegura que uno de los pilares de su estilo de vida siempre ha sido cuidar la alimentación.

"Tengo la misma talla de ropa ahora que hace 50 años", afirma durante la entrevista. Según explica, nunca ha seguido dietas milagro, sino que simplemente ha procurado mantener una alimentación sana y equilibrada a lo largo de su vida.

En su opinión, cuando el cuerpo se acostumbra a comer alimentos saludables, disminuye el interés por los productos ultraprocesados o por los excesos alimentarios. Aun así, los nutricionistas recuerdan que no existe una fórmula única para llegar a la vejez en buenas condiciones y que factores como la genética, las enfermedades o el contexto social también desempeñan un papel importante.

El ejercicio de fuerza, uno de los grandes aliados del envejecimiento saludable

La jubilada defiende que mantenerse físicamente activa es igual de importante que alimentarse bien.

Por eso continúa entrenando de forma habitual y asegura, medio en broma, que tiene el presentimiento de que "morirá en el gimnasio".

Los expertos respaldan esta idea en un aspecto concreto: numerosos estudios indican que los ejercicios de fuerza contribuyen a preservar la masa muscular, mejorar el equilibrio y reducir el riesgo de caídas y de pérdida de autonomía a medida que pasan los años.

No es necesario ir al gimnasio para empezar

Ramona insiste en que cualquier persona puede iniciarse en la actividad física, aunque nunca haya hecho deporte.

Su consejo es comenzar de forma progresiva, con actividades suaves como pilates, estiramientos o ejercicios de movilidad, e incorporar más adelante el trabajo de fuerza.

Además, recuerda que no es imprescindible disponer de un gimnasio o de material especializado. Según explica, en sus redes sociales muestra ejercicios que se pueden hacer perfectamente en casa con objetos tan cotidianos como una silla, un palo de escoba o una garrafa de agua.

"El cuerpo es nuestro bien más valioso"

Durante el vídeo, los creadores de contenido comparan el cuerpo humano con un coche de alta gama.

"La gente se compra un Lamborghini, pero no cuida su propio Lamborghini", comenta uno de ellos, en referencia a la importancia de cuidar la salud.

Ramona comparte plenamente esta reflexión y considera que muchas personas dedican más esfuerzos a acumular posesiones que a cuidar su propio cuerpo.

El dinero no es lo más importante

La jubilada también aprovecha la entrevista para reflexionar sobre el valor que a menudo se da a los bienes materiales.

Explica que la experiencia acumulada a lo largo de los años le ha hecho cambiar por completo su escala de prioridades.

Según afirma, después de haber vivido momentos difíciles y haber visto pasar varias generaciones, las posesiones han dejado de tener demasiada importancia.

Para ilustrarlo, pone un ejemplo muy gráfico: asegura que un Seat 600 y un Lamborghini sirven, al fin y al cabo, para llegar al mismo destino.

La longevidad no depende solo de un hábito

Aunque Ramona atribuye su buen estado físico a la alimentación y al ejercicio, los especialistas insisten en que la longevidad es el resultado de múltiples factores.

Además de mantener una dieta saludable y practicar actividad física de forma regular, también influyen aspectos como el descanso, la genética, la prevención de enfermedades, la salud mental, las relaciones sociales y evitar hábitos perjudiciales como el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol.

Por este motivo, los expertos recomiendan entender el envejecimiento saludable como un conjunto de hábitos mantenidos durante toda la vida y no como consecuencia de una única rutina o de un alimento concreto.

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Las palabras de Ramona Gorraiz, sin embargo, coinciden con un mensaje ampliamente compartido por la comunidad científica: nunca es demasiado tarde para empezar a cuidar el cuerpo, y realizar pequeños cambios en el día a día puede tener importantes beneficios tanto para la salud como para la calidad de vida.

Fuente: Diari de Girona