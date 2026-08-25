El horóscopo de mañana, miércoles 26 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 26 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No todo necesita una respuesta inmediata. Ante una cuestión profesional delicada, esperar unas horas puede darle mayor perspectiva. En familia, alguien agradecerá su paciencia. Evite descargar en casa el cansancio acumulado durante la jornada.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El día puede traer una pequeña mejora relacionada con dinero o con una gestión que estaba atascada. Adminístrela con sentido común. En cuestiones personales, no deje que los celos o las suposiciones estropeen una conversación agradable.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su capacidad de comunicación será útil para aclarar una confusión. Hable con datos concretos y evite exageraciones. Por la tarde, cambie de registro: una actividad creativa o un encuentro espontáneo le devolverán algo de ligereza.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un cambio en sus responsabilidades puede generar cierta inseguridad al principio. Dese tiempo para adaptarse. En el amor, el ambiente será más favorable si deja de buscar confirmaciones constantes. Disfrute simplemente de lo que está funcionando.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Tenga cuidado con las personas que prometen mucho pero concretan poco. En asuntos profesionales, pida detalles antes de implicarse. Fuera de ese ámbito, el día será más amable. Alguien querido puede sorprenderle con un buen gesto.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La jornada será más sencilla si establece prioridades desde el principio. No pierda energía en detalles secundarios. Una cuestión doméstica puede resolverse con una solución más simple de lo que pensaba. Escuche las propuestas de los demás.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Puede recibir reconocimiento por algo que había hecho sin esperar demasiada respuesta. Acéptelo sin quitarle importancia. En economía, sea prudente con un gasto compartido. Hablarlo antes evitará incomodidades con la familia o la pareja.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un asunto que parecía muy personal puede tener una explicación bastante más sencilla. Pregunte antes de dejar volar la imaginación. En el trabajo, mantenga un perfil práctico. No entre en discusiones que no aportan ninguna solución.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Alguien de su entorno profesional puede ofrecerle una perspectiva que no había contemplado. Téngala en cuenta sin abandonar su criterio. A nivel emocional, necesitará menos ruido y más tiempo para ordenar tranquilamente sus ideas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Los resultados pueden tardar algo más de lo previsto, pero eso no significa que las cosas vayan mal. Tenga paciencia. Con la familia, procure delegar. No es necesario que sea usted quien resuelva todos los problemas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Evite mezclar una cuestión personal con una decisión profesional. Separar ambos planos le permitirá pensar con mayor claridad. En el amor, no dé tanta importancia a opiniones externas. Lo que cuenta es cómo se siente usted.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Los cambios de los últimos tiempos pueden haberle generado algo de cansancio. Adáptese paso a paso y no quiera dominarlo todo enseguida. La tarde favorece las conversaciones sinceras con alguien que conoce bien su sensibilidad.