Un escritor se propone hacer el Camino de Santiago con una armadura romana de 25 kilos: "Lo más difícil no es cargar el peso, sino hacerlo en sandalias"

Cuando Miquel Fornera (Alicante, 1995) eche a andar el próximo 5 de septiembre, no llevará unas zapatillas preparadas para devorar kilómetros. Bajo los pies tendrá unas caligae de cuero tachonadas con clavos. Sobre el cuerpo, casco, gladius y lórica. Y, sumando armadura, armas y equipaje, entre 20 y 25 kilos. Durante una semana, el Camino de Santiago se convertirá para él en algo parecido a una máquina del tiempo.

Fornera, escritor de Cadenas de hierro y barro y divulgador histórico, recorrerá hasta el día 11 las últimas seis etapas de la ruta jacobea intentando aproximarse a las condiciones de marcha de un legionario romano. No lo hará solo: otro compañero caminará como legionario ligero, un tercero vestido como esclavo de época y también irá con ellos su perrita, Quilla. Un equipo de fotografía y logística documentará la expedición.

La apariencia, insiste, no pretende ser un disfraz. «No estamos basados en nada que no se haya encontrado en yacimientos arqueológicos», explica. Las túnicas serán de lino, el calzado y las mochilas de cuero y las piezas reproducen objetos documentados por la arqueología. «Quien venga a vernos o quien vea las fotografías, se dará cuenta de que somos lo más parecido a lo que podría ser un legionario y un esclavo de época».

La fidelidad histórica, precisamente, es la que convierte la recreación en un reto físico. Fornera calcula que cargará entre 20 y 25 kilos. Solo la armadura rondará entre 12 y 15, a los que habrá que sumar el casco, la espada y el resto del equipo. «El primer desafío es ese: ver si nuestros cuerpos son capaces de aguantar tantos kilómetros con tanto peso».

Pero el enemigo puede estar más abajo. «Lo más difícil ya no es tanto el peso, sino el calzado», reconoce. Frente a las botas o deportivas actuales, los dos legionarios llevarán caligae. Es decir, sandalias con clavos, mientras que el compañero que representa al esclavo caminará con suela plana. El experimento servirá para comprobar sobre el terreno algo que los libros difícilmente pueden reproducir: cómo responde el cuerpo después de horas acumulando kilómetros con materiales, pesos y soluciones de hace dos mil años.

Caligae de estilo romano / ECG

Ahí está también la parte más personal de la aventura. «La primera razón es un reto personal», cuenta Fornera, que buscaba hacer el Camino de una manera diferente. El segundo motivo es promocionar en Galicia y en el resto de España su novela Cadenas de hierro y barro. La propia expedición, además, tiene algo de historia experimental: observar el desgaste del equipo, la resistencia de las caligae y, sobre todo, la de quienes las llevan.

Noticias relacionadas

Durante siglos, millones de peregrinos han llegado a Santiago con bastones, botas, mochilas y ampollas. Entre el 5 y el 11 de septiembre, tres de ellos intentarán hacerlo del mismo modo, pero 2.000 años después.