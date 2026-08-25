La cala de la Costa Brava que se ha convertido en el destino estrella del verano

En la emblemática Costa Brava, un rincón de ensueño ha capturado la atención de los amantes de la naturaleza, de la tranquilidad y de las redes sociales: una cala está en boca de todos y será una de las más visitadas este verano. Te damos una pista: está ubicada en un entorno que parece sacado de una postal, combina la belleza del mar Mediterráneo con un pintoresco anfiteatro de casitas marineras que abrazan la costa.

Los visitantes que llegan a este escondite se encuentran con un paisaje paradisíaco: aguas cristalinas que varían en tonalidades de azul turquesa, rodeadas de formaciones rocosas que añaden un toque dramático al entorno. La playa, de arena fina y dorada, es el lugar perfecto para relajarse bajo el sol y disfrutar del suave murmullo de las olas.

Begur 30/08/2022. Vistas de la Cala Sa Tuna y sus casas donde han tenido algunos asaltos violentos. Autor DAVID APARICIO / David Aparicio Fita / EPC

Tranquila y acogedora

Lo que hace a esta cala especialmente atractiva es su atmósfera tranquila y acogedora. A diferencia de otras playas más concurridas de Girona, aquí se puede disfrutar de un ambiente sereno, ideal para quienes buscan desconectar del bullicio cotidiano.

Hablamos de la cala Sa Tuna, en Begur. Este paraíso de la Costa Brava es un destino popular para el snorkel y el buceo, gracias a su rica vida marina y sus aguas transparentes que permiten observar el fondo marino con claridad. Los senderos cercanos como el Camí de Ronda también invitan a explorar los alrededores, ofreciendo vistas panorámicas impresionantes de la costa recortada.

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Además, se pueden visitar otras calas igualmente encantadoras: desde la playa del Racó y la nudista Illa Roja al norte, hasta Aiguablava y Cala Fornells al sur. Playa Fonda, con un enclave más escondido, es otro tesoro por descubrir.