Laura Guerrero, experta en limpieza y orden: "Estas son las 3 cosas que evito hacer en los hoteles"

Habitaciones limpias, desinfectadas y ordenadas son algunas de las condiciones básicas que cualquier huésped espera encontrar al llegar a un hotel, independientemente del motivo de su estancia. Sin embargo, que una habitación tenga una apariencia impecable no significa necesariamente que todos sus elementos estén igual de limpios.

Aunque los hoteles cuentan con protocolos de limpieza destinados a garantizar la higiene de las habitaciones, la falta de personal o el incumplimiento de estos procedimientos puede provocar que algunos huéspedes extremen las precauciones para asegurarse de que su estancia transcurre en las mejores condiciones.

Es el caso de la creadora de contenido Laura Guerrero. Conocida en redes sociales como 'Viveconele', esta experta en hogares y limpieza ha decidido compartir a través de Instagram las tres cosas que evita hacer cuando se aloja en hoteles durante sus viajes: "Son pequeños gestos de higiene que no cuestan nada", promete la 'influencer'.

El 'plaid' y los cojines

Muchas habitaciones de hotel suelen incorporar pie de cama y cojines decorativos, entre otros elementos. A primera vista, pueden parecer un simple detalle estético, pero detrás de esta elección también hay una cuestión práctica.

Según Itexa, empresa española especializada en la fabricación de productos textiles para el sector de la hostelería y el sector sanitario, una de las principales funciones de contar con varias almohadas es permitir que cada huésped ajuste su postura como prefiera, pues no es lo mismo dormir boca arriba que de lado o descansar mientras se ve la televisión desde la cama.

Por otro lado, también influyen en cómo se percibe la habitación: en un espacio desconocido, especialmente cuando se viaja solo, una cama con varias almohadas puede transmitir mayor calidez, confort e incluso utilizarse como apoyo, generando una mayor sensación de seguridad.

Sin embargo, estos elementos también pueden acumular suciedad: "El 'plaid' o pie de cama se ve bonito, pero normalmente no se lava con el ingreso de cada huésped, por lo que puede convertirse en un imán de gérmenes o de vete tú a saber qué. Y lo mismo pasa con los cojines decorativos; mejor guárdalos y evita apoyarte demasiado en ellos", advierte Guerrero.

Los cuartos de baño

En cuanto a los baños, muchos hoteles suelen colocar el sello de higiene el mismo día del registro de sus huéspedes. No obstante, siempre es aconsejable comprobar algunos detalles como, por ejemplo, que la papelera esté completamente vacía y que los rincones menos visibles de la estancia y los utensilios estén limpios.

"Los vasos muchas veces no llevan una bayeta aparte para limpiar la vajilla, así que lo limpian con la misma bayeta con la que han limpiado el baño. Por lo tanto, mejor que uses uno desechable o uno tuyo propio", explica la 'influencer'.

Pero este no es el único gesto que puede ayudar a comprobar la limpieza del baño. Tal y como apuntan vídeos que fueron tendencia en TikTok, también existe la posibilidad de rociar agua alrededor de la taza del baño y, posteriormente, pasarle una servilleta o papel. Si el paño termina húmedo pero limpio, significa que el baño ha sido perfectamente limpiado; si, por el contrario, termina sucio, será mejor llamar al personal para que realice una correcta limpieza.

Denuncia a un hotel

Todas estas precauciones no siempre son suficientes. El pasado mes de febrero, una vecina del municipio valenciano de Sagunto obtuvo un reembolso ed casi 700 euros tras detectar múltiples deficiencias en el hotel de cuatro estrellas en el que pretendía alojarse durante sus vacaciones de verano, en agosto del año pasado.

Según cuenta la organización de consumidores Facua, los servicios ofrecidos por el hotel no se correspondían con lo publicitado. Por otro lado, el baño se encontraba en mal estado, con varios de los utensilios estaban sucios y oxidados, mientras que en el 'buffet', los clientes habían observado comida cruda y prácticas poco higiénicas, viéndose obligados a comer fuera.

Tras presentar una hoja de reclamaciones y recopilar vídeos y fotografías de las incidencias, además de consultar malas reseñas del hotel en Internet, la afectada interpuso una denuncia ante Facua: solicitó el 50 % del importe que había abonado por la estancia, una cantidad que el hotel finalmente aceptó devolver.