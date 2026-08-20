El horóscopo de mañana, viernes 21 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, viernes 21 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Termina la semana con una sensación más clara de hacia dónde quiere ir. No necesita demostrar nada a nadie. Una decisión económica bien pensada le dará tranquilidad y la noche favorecerá especialmente su vida sentimental.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una cuestión que parecía difícil puede encontrar solución gracias a una actitud más práctica. No rechace una ayuda útil por orgullo. En el amor, el fin de semana comenzará mejor si deja atrás sospechas poco fundadas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La semana puede cerrarse con una conversación muy productiva y una idea nueva que desarrollar más adelante. Apúntela, pero no se obsesione. Por la noche, busque personas con quienes pueda reír y hablar sin complicaciones.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Haber afrontado un miedo le permitirá terminar estos días con más confianza. No infravalore ese pequeño progreso. En cuestiones personales, no haga promesas difíciles de cumplir y disfrute de un plan sencillo con los suyos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una decepción puede acabar convirtiéndose en una lección útil. Ahora sabe mejor con quién puede contar y eso también tiene valor. Al terminar el día, deje los asuntos prácticos aparte y dedique atención a su pareja.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El esfuerzo de los últimos días empieza a darle una agradable sensación de orden. No busque nuevos problemas cuando las cosas funcionan. Preparar un plan para esta noche o el fin de semana cambiará su ánimo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una buena noticia o reconocimiento puede hacerle terminar la semana con optimismo. Comparta la alegría con quienes le han ayudado. En lo afectivo, una invitación inesperada puede dar paso a una noche especialmente agradable.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La semana termina con más equilibrio emocional del que tenía al principio. Mantenga esa calma y no busque problemas ocultos donde no existen. Una salida tranquila con alguien querido será una forma estupenda de desconectar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una situación que le había preocupado pierde fuerza y eso le permitirá respirar con más tranquilidad. No regrese inmediatamente al mismo pensamiento. La noche favorece las amistades, las conversaciones sinceras y los planes improvisados.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Puede sentir que recupera algo de control sobre una situación personal, pero no vuelva a querer dirigirlo todo. Deje margen a los demás. Una pequeña celebración o una cena tranquila será un buen final de semana.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una decisión que llevaba aplazando se verá más sencilla después de los últimos días. Haga caso de lo que realmente necesita. En su vida social, un encuentro casual puede convertirse en un plan bastante más animado.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El cansancio emocional disminuye y volverá a tener ganas de compartir más cosas con los demás. No se aísle por costumbre. Su pareja o una amistad cercana puede proponerle una actividad que le sentará especialmente bien.