Adiós a las cucarachas: los remedios caseros que pueden evitar que entren en casa

Con la llegada del verano y el aumento de las altas temperaturas, las cucarachas vuelven a convertirse en una de las visitas más desagradables dentro de muchos hogares. Estos insectos, también conocidos como blatoideos, proliferan especialmente cuando encuentran ambientes cálidos, húmedos y con fácil acceso a alimento y agua.

Aunque a menudo se relacionan con la suciedad, la realidad es que las cucarachas pueden aparecer incluso en viviendas limpias. Lo que buscan es, sobre todo, un lugar donde refugiarse, reproducirse y encontrar recursos para sobrevivir.

Pueden entrar en casa a través de agujeros, grietas, conducciones, puertas, ventanas o desagües, especialmente si la vivienda está conectada con zonas comunes o con el exterior.

¿Dónde se esconden?

Durante el día, es habitual que las cucarachas se escondan en espacios oscuros y poco accesibles y salgan principalmente por la noche.

Algunos de los lugares donde conviene mirar son la cocina, el baño, la parte posterior de la nevera, el horno, el lavavajillas, debajo del fregadero, cerca de tuberías y desagües o detrás de muebles.

Los electrodomésticos son especialmente atractivos porque pueden generar calor y humedad, dos condiciones que estos insectos aprovechan.

¿De qué se alimentan?

Las cucarachas son muy poco exigentes con la comida. Pueden aprovechar migas de pan, restos de comida, grasa, azúcar, residuos y alimentos mal cerrados.

Incluso pequeños restos que pasan desapercibidos pueden ser suficientes para que encuentren una fuente de alimento estable.

Por eso, dejar platos sucios durante la noche, no limpiar correctamente después de cocinar o mantener el cubo de la basura lleno durante demasiado tiempo puede favorecer su presencia.

Remedios caseros para ahuyentar las cucarachas

Si se detectan los primeros ejemplares, existen varios remedios caseros contra las cucarachas que tradicionalmente se han utilizado para intentar mantenerlas alejadas.

Uno de los más conocidos es la mezcla de bicarbonato y azúcar. El azúcar actúa como reclamo, mientras que el bicarbonato se ha utilizado tradicionalmente como método para combatir estos insectos. Se pueden mezclar a partes iguales y colocar pequeñas cantidades en los rincones donde se hayan detectado.

También hay varias plantas aromáticas que pueden ayudar a repelerlas. La menta y el laurel, por ejemplo, tienen olores intensos que pueden resultar molestos para estos insectos. También se pueden utilizar especias como ajo molido, cebolla o chile en polvo en puntos concretos de paso.

Otro remedio habitual es el limón. Limpiar suelos y superficies con agua y limón puede ayudar a mantener un olor que las cucarachas tienden a evitar.

El vinagre blanco es otra de las opciones más populares. Una mezcla de agua y vinagre se puede utilizar para limpiar o rociar determinadas zonas de la casa, especialmente aquellas donde suelen aparecer.

Una cucaracha / jigsawstocker

Cuidado con algunos productos caseros

Otro remedio tradicional combina cebolla y polvo bórico, pero en este caso hay que extremar la precaución.

El polvo bórico puede ser tóxico y no es recomendable dejarlo en zonas accesibles a niños o mascotas.

Por eso, antes de utilizar determinadas sustancias, es importante valorar si pueden suponer un riesgo para las personas o los animales que viven en casa.

La mejor arma sigue siendo la prevención

Los remedios pueden ayudar, pero evitar que las cucarachas entren en casa es aún más importante.

Una de las medidas básicas es mantener especialmente limpias la cocina y el comedor, sobre todo después de las comidas.

También conviene vaciar a menudo la basura, no dejar comida al aire libre y guardar los alimentos en recipientes bien cerrados.

No se deben dejar platos sucios en el fregadero durante horas, especialmente durante la noche, cuando estos insectos son más activos.

Tapa grietas y vigila los electrodomésticos

Las pequeñas grietas y agujeros pueden funcionar como auténticas puertas de entrada.

Sellar los huecos que comunican con el exterior, revisar las juntas de las tuberías y comprobar los espacios cercanos a los desagües puede ayudar a reducir considerablemente el riesgo.

También es recomendable mirar periódicamente detrás de los electrodomésticos, porque la combinación de calor, humedad y poca luz los convierte en uno de los refugios preferidos de las cucarachas.

Si hay muchas, los remedios caseros pueden no ser suficientes

Ver una cucaracha de manera puntual no siempre significa que haya una plaga, pero si aparecen varios ejemplares, se detectan huevos o se ven repetidamente durante el día, el problema podría ser más importante.

En estos casos, los remedios caseros pueden quedarse cortos y puede ser necesario recurrir a un servicio profesional de control de plagas.

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La combinación de limpieza, prevención, eliminación de los puntos de entrada y control de la humedad sigue siendo la mejor estrategia para evitar que estos insectos conviertan nuestra casa en su refugio durante los meses de más calor.

Fuente: Diari de Girona