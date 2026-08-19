Sonia Díaz, experta en gestión del enfado: "No es que no te entiendan, es que no lo estás diciendo"

Las relaciones de pareja son una fuente de alegría y apoyo, pero también pueden surgir conflictos y discusiones. A pesar de que estas desavenencias no son agradables, en realidad son sanas en esencia, ya que permite expresar emociones, pensamientos y reforzar el vínculo a través de la comunicación.

Lo cierto es que las discusiones pueden gestionarse mejor o peor, pues existen diferentes formas de afrontarlas, ya sea por experiencias de conflictos pasados que desembocan en aprendizajes o por rasgos de personalidad, entre otros. De esta manera, "el problema no es enfadarte, el problema es no saber qué hacer con ese enfado", aclara la experta en gestión del enfado Sonia Díaz en sus redes sociales.

Sentirse incomprendido o poco escuchado

En algunas parejas, una discusión puede conllevar horas de conversación. En otras, el conflicto apenas dura unos minutos; también cabe la posibilidad de que no llegue a empezar porque uno de los integrantes no se comunica ni expresa lo que siente, por lo que con un "no pasa nada" acaba la disputa. Sin embargo, lo que realmente suelen comportar estas palabras es que la persona que las pronuncia se siente incomprendida o poco escuchada.

Esta forma de gestionar las emociones es la que plantea Díaz, que a través de una publicación en redes sociales trata de concienciar de que un "no pasa nada" es una frase que trata de evitar conflicto, pero que realmente suele dar paso a uno mayor.

La consecuencia del "no pasa nada"

"Tu pareja deja algo sin hacer y te molesta, pero en lugar de decirlo claro, sueltas: "Nada... Ya lo hago yo. No pasa nada". Y esperas que lo entienda, que se dé cuenta, que cambie sin que tengas que decir nada", expone la especialista.

En este sentido, cuando "eso no ocurre, te frustras", explica sobre las razones por las cuales es difícil que cambie algo si no se aclara el motivo de la molestia.

Asimismo, lo ciertamente frustrante es que la otra persona asuma que "no te pasa nada", algo que transforma el conflicto, que pasa de afectar a dos personas a solo a una. Así, Díaz hace referencia a que no se puede entender o cambiar algo que no se sabe que existe por mucho que se crea que "es obvio" y que "debería darse cuenta".

"No es que no te entiendan"

La experta aclara que "muchas veces hablamos pero no decimos nada, damos rodeos, soltamos indirectas, dejamos cosas a medias y esperamos que el otro lo entienda todo y no funciona así". "Si quieres que algo se entienda, hay que decirlo. Sin adornos raros, sin pruebas tipo examen sorpresa", detalla Díaz. Es necesario decir "esto es lo que ha pasado", "esto es lo que me ha molestado" o "esto es lo que necesito".

"¿Parece sencillo, verdad?. Pero no es lo que solemos hacer", declara la especialista. De esta forma, concluye remarcando la necesidad de comunicar los pensamientos: "No es que no te entiendan, es que no lo estás diciendo".