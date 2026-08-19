Ana Molina, dermatóloga: "El verdadero motivo por el que te pican los mosquitos se debe al C-O-M-O"

La llegada del verano también implica el inicio de la temporada de mosquitos, si bien ya resulta habitual ver a estos insectos en otras épocas.

En este sentido, cada año hay personas que tienen más suerte que otras, ya que los mosquitos son muy selectivos y eligen de forma muy cuidadosa a quien picar. Por ello, es posible evitar sus picadas siempre que se conozcan qué criterios siguen.

No, no pican en busca de sangre dulce

La dermatóloga Ana Molina ha explicado a través de un vídeo publicado en redes sociales cuál es la "regla de oro" que los mosquitos siguen a la hora de elegir su víctima. Igualmente, ha querido aclarar que la creencia popular de que estos insectos buscan la sangre dulce es un mito completamente alejado de la realidad.

En su lugar, los mosquitos siguen varios factores. Según la especialista, "el mosquito lo único que se pregunta durante todo el día es qué o a quién me como hoy". Por eso, en su "pequeño cerebro caben muy pocas cosas; cabe lo imprescindible, la palabra C-O-M-O", sigue explicando.

C-O-M-O, la regla de oro

Para evitar las picaduras hay que tener en cuenta el C-O-M-O: los elementos que más atraen a los mosquitos. En primer lugar, el calor, que hace referencia a la temperatura del cuerpo, pues cuanto más elevada, más atrae a estos insectos y más picaduras sufriremos. La dermatóloga así lo explica: "Nos pican más en verano, cuando hacemos deporte y cuando el cuerpo está caliente; a los mosquitos les gusta".

El calor atrae a los mosquitos a la hora de elegir a quien picar / Agencias

En la misma línea, el olor también es algo que los atrae: cuanto más olor corporal se concentra, más rápido lo fijan como objetivo. Así, si "usamos menos desodorante, más nos van a picar", aclara Molina.

Piel mojada y oxígeno

Después, la 'M' se refiere a una piel mojada, ya que "adoran la humedad, prefieren mil veces una piel sudada que una seca". Esto explica por qué "los mosquitos no están normalmente en el desierto, sino cerca de los ríos. Les gusta el ambiente húmedo, por eso les gusta más tu piel cuando está mojada que cuando está seca".

Por último, la oxigenación del cuerpo también influye significativamente, "cuando respiramos nos metemos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono", recuerda la experta. Por eso "si tu ritmo respiratorio se acelera, te vuelves un faro para ellos". Es por ello que los mosquitos normalmente pican más a los deportistas y a las embarazadas, ya que suelen una "tasa de respiración acelerada".

"Plan antimosquitos"

Teniendo en cuenta los perfiles preferidos de los mosquitos, se puede evitar pasar por situaciones que favorezcan sus picaduras. Por ejemplo, para evitar el calor y el cuerpo mojado, Molina recomienda mantener encendido el aire acondicionado: "Si encendemos el aire acondicionado en casa, vamos a hacer que nuestra piel se seque, que el ambiente se seque y que baje ese calor. Va a ser un ambiente frío y seco que les va a gustar menos".

Para evitar el olor, lo más sencillo es ducharse: "Cuando salgamos a dar ese paseo por la tarde -que es cuando nos suelen picar-, si vamos limpios nos van a picar mucho menos", explica la dermatóloga.

Por último, "si estamos haciendo deporte, nos van a picar más". Sin embargo, la especialista aclara que no recomienda dejar de hacer algo tan sano como el ejercicio físico. En su lugar, concluye que lo único que se puede hacer en este caso es "pasar por la ducha justo al terminar".