Derechos del consumidor
Ikea cambia su política de devoluciones: ahora es mucho más difícil
La nueva normativa exige condiciones más estrictas en cuanto al estado del producto
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Ikea España ha endurecido los requisitos de su política comercial. Se trata de un giro en el derecho legal de desistimiento del que no todos los clientes son conscientes, por mucho que el cambio lleva vigente desde el pasado mes de abril. En este sentido, se ha modificado la política comercial de devoluciones, introduciendo unos criterios más estrictos respecto al estado del producto y de su embalaje, lo que limita las posibilidades para acogerse a ella.
No obstante, cabe aclarar que la nueva política se aplica para las compras efectuadas a partir del 1 de abril de este año. Si se ha realizado la compra previamente, los criterios siguen siendo los anteriores al cambio de política.
Sin usar y sin abrir
Antes del cambio, la multinacional sueca aceptaba la devolución de artículos desembalados e, incluso, montados, siempre que no hubieran sido utilizados para que pudieran tener una nueva vida.
La nueva política, sin embargo, cambia completamente este criterio, tal y como informa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Ahora, con carácter general, se exige que el artículo permanezca en su embalaje original, sin abrir, sin desprecintar y conservando todas sus etiquetas. Como excepción, si se ha abierto la caja, es necesario que el producto no haya sido extraído de ella. Si se cumplen todos los criterios, sigue existiendo la posibilidad de acogerse a la política comercial de 365 días de devolución.
Más limitaciones
La nueva política introduce además otras modificaciones:
- No se pueden devolver productos adquiridos en el 'Mercado Circular', el departamento de Ikea con productos de segunda mano.
- La recogida a domicilio incorpora los estrictos requisitos sobre el estado del embalaje y, según los criterios, se permite a Ikea rechazar la recogida, incluso perdiendo el importe del servicio en muchos casos.
- El plazo para tramitar el reembolso de devoluciones a domicilio pasa de 3 a 7 días laborables.
- Se permite la devolución de los productos a través de las oficinas de Correos, con un coste de envío de 1 euro, siempre que los paquetes tengan un peso inferior a 25 kg.
Para compras online
En el caso de las compras realizadas a distancia, la política de devolución es más flexible: el consumidor dispone de 14 días naturales para desistir del contrato sin necesidad de justificar su decisión. Además, dentro del plazo, el comprador puede abrir e incluso montar el producto para comprobar sus características, sin que ello suponga automáticamente la pérdida del derecho de desistimiento.
Sin embargo, cuando el uso exceda de lo necesario para verificar su naturaleza, características o funcionamiento, podrá aplicarse una reducción proporcional del importe a devolver, pero no denegar el desistimiento.
Recomendaciones ante la nueva política
Con los nuevos requisitos en el derecho legal de devolución, cabe extremar las precauciones para así evitar problemas. Es importante tener en cuenta algunas recomendaciones:
- Comprobar cuidadosamente las medidas antes de realizar la compra.
- Revisar la información del producto en la tienda y en la web.
- Conservar íntegramente el embalaje si existe la posibilidad de devolución.
- No retirar etiquetas ni precintos hasta tener claro que no se desea devolver.
- En compras online, distinguir claramente entre el derecho legal de desistimiento (plazo de 14 días) y la política comercial de 365 días (para compras físicas).
- Recordar que en las compras a distancia, Ikea no puede negar el desistimiento únicamente porque se abrió o montó el producto, en ese caso se podría reclamar.
Finalmente, la página web de la empresa ofrece una herramienta informativa que analiza tu caso concreto para poder comprobar si se cumplen los requisitos de devolución, a través de imágenes del estado del producto y del tique de compra, para estar totalmente seguro del trámite oficial antes de iniciarlo.
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