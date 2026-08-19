El horóscopo de mañana, jueves 20 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 20 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No confunda ambición con necesidad de correr. Un resultado que espera llegará mejor si respeta los tiempos. Su confianza personal ha crecido y eso también se notará en una conversación sentimental que antes evitaba.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una decisión económica necesita una mirada muy práctica. No se deje convencer únicamente por promesas de resultados rápidos. En el ámbito familiar, repartir una tarea o responsabilidad hará el día más cómodo para todos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su agilidad mental le permitirá solucionar un problema que parecía enredado. Comparta el mérito si han participado otras personas. Una cuestión sentimental necesita menos explicaciones y algo más de confianza entre los dos.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una propuesta que había recibido puede reaparecer con condiciones diferentes. Valórela sin dejarse llevar por las prisas. La noche es adecuada para desconectar, cuidarse y proporcionar un poco de descanso a su mente.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La situación que le producía desconfianza comienza a aclararse. Quizá no era exactamente como había imaginado. En lugar de buscar culpables, piense qué quiere hacer ahora. Su pareja agradecerá esta actitud más serena.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La semana avanza mejor de lo que parece, aunque usted continúe fijándose principalmente en lo que falta. Reconozca también lo que ya ha resuelto. Un plan para el fin de semana le levantará el ánimo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Puede tener una conversación positiva con alguien que valora su manera de trabajar. Escuche las sugerencias porque alguna será muy útil. En su vida personal, reserve tiempo a una persona que últimamente ve demasiado poco.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La estabilidad afectiva depende hoy de no convertir una pequeña diferencia en una gran cuestión. Ceda en lo que no sea esencial. En temas materiales, ajuste el presupuesto antes de hacer una compra bastante caprichosa.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una situación complicada comienza a mostrar una salida más clara. Mantenga la calma y explique bien su posición. En la vida privada, un amigo puede decirle una verdad incómoda pero útil sobre su situación sentimental.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Ser más flexible no significa perder el control. Un cambio de planes puede terminar favoreciéndole. En pareja, deje de buscar confirmaciones constantes y disfrute más de lo que funciona. En casa habrá tranquilidad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La carga de la semana empieza a bajar y podrá dedicar más atención a un asunto personal. No aplace una conversación necesaria. Si habla con franqueza pero sin acusaciones, será más sencillo llegar a un acuerdo.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No convierta una pequeña competición o desacuerdo en una batalla personal. Guarde energía para cuestiones más importantes. En el amor, un rato sin pantallas ni interrupciones puede recuperar una cercanía que echaba de menos.