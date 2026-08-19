El aviso de un experto en seguridad sobre un hábito muy habitual: "No dejes la llave puesta en la cerradura por la noche"

Cerrar la puerta con llave antes de irse a dormir es un gesto habitual en muchos hogares. Todavía hay quienes van un paso más allá y dejan la llave introducida en la cerradura durante toda la noche, convencidos de que así será más difícil que alguien pueda abrir la puerta desde el exterior.

Sin embargo, esta práctica podría no ser tan segura como parece. Samuel Prieto, experto del Instituto Superior de Seguridad Pública, advierte de que dejar la llave puesta en la cerradura "no aporta más seguridad" y que, en determinadas circunstancias, incluso puede generar problemas.

Un problema en caso de emergencia

Uno de los principales inconvenientes aparece cuando se produce una emergencia dentro de la vivienda. Si la llave queda introducida por la parte interior, algunos tipos de cerraduras pueden impedir que la puerta se abra desde fuera con otra llave.

Esto puede ser especialmente problemático cuando una persona mayor o que vive sola necesita ayuda urgente y un familiar, un cuidador o los servicios de emergencia deben acceder rápidamente a la vivienda.

También existe la posibilidad de que se produzca un bloqueo accidental del mecanismo, lo que puede complicar la apertura de la puerta incluso desde el interior.

Dejar la llave puesta no frena necesariamente a los ladrones

La creencia de que una llave introducida en la cerradura constituye una barrera adicional contra los robos tampoco es necesariamente cierta. Según explica Prieto, existen diferentes técnicas que pueden permitir manipular determinadas cerraduras a pesar de que la llave esté colocada en el otro lado.

Por tanto, dejarla puesta durante toda la noche no convierte automáticamente la puerta en más segura. La protección depende mucho más de la calidad y las características de la cerradura, del bombín y del resto de elementos de seguridad instalados en la puerta.

Mejorar la cerradura, una opción más efectiva

En lugar de confiar en este hábito, el experto recomienda reforzar los sistemas de seguridad del hogar. Una de las alternativas son las cerraduras inteligentes, que permiten controlar el acceso mediante códigos, aplicaciones móviles o sistemas biométricos.

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En cualquier caso, la clave es disponer de un sistema adecuado a las características de la vivienda. Cerrar correctamente la puerta sigue siendo esencial, pero dejar la llave introducida en la cerradura durante toda la noche no ofrece necesariamente la protección adicional que muchas personas le atribuyen.

Fuente: Diari de Girona