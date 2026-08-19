Carlos Llull, técnico en climatización: "Limpiar los filtro no cuenta como limpiar tu aire acondicionado; gran parte de la suciedad está normalmente donde no llegamos"

Con las altas temperaturas de este verano, el aire acondicionado se convierte en uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares. Mantenerlo limpio es fundamental para garantizar su correcto funcionamiento, pero existe un error muy extendido a la hora de realizar este mantenimiento.

El técnico en climatización Carlos Llull ha mostrado en uno de sus últimos vídeos cómo realizar una limpieza en profundidad de una unidad de aire acondicionado tipo 'split', el sistema de climatización separado una unidad interior que expulsa el aire conectada mediante tuberías a otra exterior que contiene el compresor. En el vídeo, el experto ha advertido que "limpiar los filtros no cuenta como limpiar tu aire acondicionado".

Más allá de los filtros: el evaporador, la turbina y la bandeja

Aunque los filtros son la parte más visible y accesible del aire acondicionado, no son el único lugar donde se acumula la suciedad. El técnico señala que hay diferentes componentes internos que también requieren atención: "Gran parte de la suciedad que acumula el aire acondicionado está normalmente donde no llegamos: evaporador, turbina, bandeja de condensados".

Precisamente, estos elementos quedan en el interior de la unidad y no se limpian cuando el usuario simplemente extrae los filtros para lavarlos. Por eso, una limpieza completa requiere llegar también a esas zonas menos accesibles del aparato.

Usa una pistola de agua a presión

En el vídeo, Llull muestra cómo realiza este proceso de limpieza. Antes de comenzar, protege la zona situada alrededor del aparato para evitar que el agua y la suciedad afecten a otros componentes.

Después, aplica un producto de limpieza sobre los componentes interiores y deja que actúe sobre la suciedad acumulada. A continuación, utiliza una hidrolimpiadora de batería, popularmente conocida como pistola de agua a presión, para limpiar el interior de la unidad. Según explica, este tipo de herramienta resulta especialmente cómoda para alcanzar las zonas que normalmente quedan fuera de la limpieza convencional. El técnico muestra cómo el agua llega a diferentes partes del aparato, incluido el evaporador e "incluso por la parte de atrás, incluso en la turbina y en la bandeja de condensados".

¡No te olvides de la carcasa!

Que los filtros no sean la única parte que necesita mantenimiento no significa que no sean relevantes a lo largo de este proceso. De hecho, junto con las diferentes piezas exteriores de la unidad, también forman parte de la limpieza. "Ya que lo tenemos todo desmontado, hacemos exactamente lo mismo con los filtros y todas las partes de la carcasa para que quede todo bien limpio", señala Llull.

Un mantenimiento no es una limpieza profunda

La diferencia está, por tanto, en entender que la limpieza de los filtros no equivale a limpiar todo el aparato. Los filtros son un componente que se puede limpiar con mayor facilidad y requieren mayor atención. De hecho, los fabricantes recomiendan realizar esta tarea periódicamente siguiendo las indicaciones concretas de cada modelo.

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La limpieza del resto de los componentes internos, en cambio, es diferente. Estas zonas son de difícil acceso y una limpieza profunda requiere proteger el entorno y utilizar herramientas y productos adecuados.