El horóscopo de mañana, miércoles 19 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 19 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Su manera de administrar recursos está siendo más sensata y hoy podrá comprobar algún resultado. Mantenga esa línea. En pareja, evite comparar el presente con una etapa pasada que ya no aporta nada útil.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Puede avanzar bastante si deja de querer hacerlo todo solo. Aceptar ayuda no significa perder autonomía. Un asunto doméstico requerirá un pequeño gasto, pero será más llevadero si compara varias opciones antes de decidir.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una idea que tenía medio aparcada puede volver a parecer interesante después de escuchar otro punto de vista. Estúdiela sin prisas. A nivel familiar, marcar un límite educadamente evitará que una situación se repita.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Conviene combinar imaginación y realismo. Una propuesta puede parecer brillante, pero necesita números y plazos claros. En su vida personal, una persona cercana agradecerá que simplemente la escuche sin darle inmediatamente una solución.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No permita que una decepción reciente le haga desconfiar de todo el mundo. Hay personas que siguen siendo leales. En temas económicos, revise un acuerdo o gasto compartido porque puede existir algún detalle mejorable.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El día será más sencillo si ordena las prioridades desde primera hora. No malgaste energía perfeccionando cosas secundarias. Una charla con su pareja o una amistad íntima puede ayudarle a identificar una preocupación.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una respuesta que esperaba puede llegar y facilitarle la organización de las próximas semanas. Celébrelo sin precipitarse. En casa, será buen momento para repartir mejor una responsabilidad que casi siempre asumía usted.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La flexibilidad será su mejor herramienta ante un cambio inesperado. Intentar mantener el plan inicial a cualquier precio solo generará tensión. En el amor, una actitud menos defensiva permitirá una conversación más profunda.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una oportunidad económica puede despertar su entusiasmo, pero conviene estudiar las condiciones antes de comprometerse. La intuición será útil acompañada de datos. Personalmente, necesita mirar más el presente y menos una historia anterior.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una persona cercana puede cuestionar una decisión suya. Escuche lo que dice sin sentirse atacado, porque puede haber algo útil en su comentario. A última hora, una noticia familiar cambiará agradablemente sus planes.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No cargue con una responsabilidad que corresponde a varias personas. Colaborar es una cosa y hacerlo todo usted es otra. En el amor, evite controlar cada detalle y deje más espacio a la confianza.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una preocupación económica puede parecer mayor mientras la mantiene únicamente en su cabeza. Poner los números sobre la mesa le ayudará. Con los amigos, una propuesta nueva puede abrirle un círculo social diferente y estimulante.