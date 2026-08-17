La surrealista queja de una millonaria argentina en Mallorca: "El yate es tan grande que no entra en las calas"
La turista viaja por la isla con su marido, sus cuatro hijos y las parejas de estos en una embarcación de 90 pies, equipada con capitán, marineros y chef
Una millonaria argentina de vacaciones en Mallorca se ha convertido en protagonista de las redes sociales después de explicar el insólito inconveniente que ha encontrado durante su viaje por la isla: el yate que ha alquilado con su familia es tan grande que no puede acercarse a algunas de las calas que quieren visitar.
La mujer explica que pasó unos días en Mallorca junto a su marido, sus cuatro hijos y las respectivas parejas de estos. En total, un grupo de diez personas que decidieron recorrer la costa mallorquina a bordo de una embarcación de 90 pies —unos 27 metros de eslora—, con capitán, marineros y chef privado.
El testimonio ha aparecido en la sección "Problemas de millonarios" del programa argentino Vuelta y Media, de la emisora Urbana Play. El espacio recoge las particulares dificultades cotidianas de personas con un elevado poder adquisitivo, desde contratiempos con aviones privados hasta problemas con mansiones o embarcaciones de lujo.
Esta vez, Mallorca ha sido el escenario de una queja que ha sorprendido y divertido a los presentadores: la familia quería navegar de cala en cala, pero ha descubierto que el tamaño del yate impide fondear cerca de algunas playas.
Una familia de diez personas y un yate con chef privado
La argentina explica en el programa que ha organizado el viaje para disfrutar de Mallorca con toda su familia.
«Con mi marido hacemos un viaje familiar con nuestros cuatro hijos», comienza relatando. Los hijos viajan acompañados por sus parejas, por lo que son diez personas a bordo.
Su objetivo era conocer desde el mar las calas y los acantilados más espectaculares de la isla. De esta forma, pretendían evitar algunos de los problemas habituales del verano mallorquín: las carreteras saturadas, la dificultad para aparcar, el calor y las caminatas necesarias para llegar a determinadas playas.
Para conseguirlo, optaron por alquilar un barco de grandes dimensiones y con una tripulación completa.
«El barco viene con la tripulación: el capitán, los marineros, chef... Un hotel cinco estrellas, pero en el agua», explica la protagonista.
La embarcación tiene unos 90 pies de longitud, equivalentes a aproximadamente 27 metros. Un tamaño que ofrece espacio y comodidad para toda la familia, pero que también limita considerablemente sus posibilidades de acercarse a la costa.
"Llegamos a la cala y no entra"
El problema apareció cuando la millonaria argentina y su familia comenzaron a recorrer la costa de Mallorca.
«Llegamos a la cala y no entra. Es un problema», lamenta durante su intervención en el programa.
Los presentadores le preguntan entonces si el yate dispone de una embarcación auxiliar para cubrir los últimos metros hasta la playa. La turista confirma que pueden acercarse en un bote o en una moto de agua, aunque deja claro que la alternativa no satisface del todo sus expectativas. «Sí, pero no es lo mismo», responde.
Según explica, en algunas zonas deben fondear a unos 300 metros de la orilla y completar el trayecto en una embarcación más pequeña. Los conductores del programa también plantean la posibilidad de nadar hasta la playa, una propuesta que desata las bromas y la incredulidad en el estudio.
Un auténtico "problema de millonarios"
La historia ha llamado especialmente la atención por el contraste entre el nivel de lujo del viaje y la naturaleza de la queja.
Mientras miles de turistas y residentes afrontan durante el verano dificultades para encontrar aparcamiento, acceder a las calas o soportar las altas temperaturas, la familia argentina ha intentado evitar todos esos inconvenientes alquilando un yate con tripulación y chef privado.
Sin embargo, la solución ha generado su propio problema: la embarcación es demasiado grande para entrar en determinados rincones de la costa mallorquina.
La escena encaja así perfectamente en la sección Problemas de millonarios, cuyos vídeos se han hecho virales por mostrar con humor preocupaciones alejadas de la realidad cotidiana de la mayoría de la población.
En esta ocasión, la protagonista es una millonaria argentina que ha llegado a Mallorca buscando unas vacaciones familiares de cinco estrellas y ha acabado lamentándose porque su yate de 27 metros no puede acercarse todo lo que le gustaría a las calas de la isla.
Fuente: Diario de Mallorca
- Rodri, electricista: 'La gente se gasta 4.000 euros en un sofá, pero le cuesta hacerlo en una instalación eléctrica porque no se ve
- Terremoto hoy en Granada: última hora en directo
- Crece el temor en el PSOE a una posible imputación del partido por el caso Leire tras el verano
- Bernat sobrevive en el bosque rompiendo todas las reglas: 'No creo que en el colegio haya aprendido casi nada de lo que es primordial para esta vida. Incluso he tenido que desaprender muchas cosas
- La promesa', avance semanal: Ángela le hace una difícil petición a Máximo y Curro recibe una carta de la Casa Real
- Feijóo vela armas en su verano más corto para su última oportunidad de llegar a la Moncloa
- Sorteo Extra Verano de la ONCE 2026, última hora en directo: número premiado y resultados
- La UDEF detecta que el testaferro de Zapatero realizó 'una operación de cobro de divisas transfronteriza' por un importe de 181.037 euros