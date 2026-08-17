El horóscopo de mañana, martes 18 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 18 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una persona con más experiencia puede darle un consejo útil si está dispuesto a escuchar. No lo interprete como una crítica. En su vida privada, mostrar algo más de vulnerabilidad facilitará la cercanía con los demás.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su capacidad práctica será especialmente útil para desbloquear una cuestión de dinero o papeleo. Evite complicar una solución que puede ser sencilla. Una amistad podría proponerle un plan interesante para los próximos días.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Trabajar junto a otras personas puede exigirle más paciencia de lo habitual, pero también aportará ideas que no había considerado. Deje espacio para que los demás hablen. Por la noche estará mucho más relajado.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Energía no le faltará, pero adminístrela bien porque no todos siguen su mismo ritmo. Una propuesta profesional puede necesitar algo más de maduración. En el amor, escuche sin intentar solucionar inmediatamente el problema del otro.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Alguien podría decepcionarle con una actitud poco clara, pero no haga un drama antes de conocer toda la historia. Mantenga cierta distancia. Una compra relacionada con el hogar puede salir más conveniente de lo previsto.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tendrá facilidad para detectar un error que otros habían pasado por alto. Corríjalo con discreción y sin buscar protagonismo. En el terreno personal, le convendrá hacer algo espontáneo y romper un poco con la rutina.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una oportunidad puede aparecer durante una conversación aparentemente informal. Esté atento y no la descarte porque no encaje exactamente con sus planes. La familia le aportará hoy una dosis necesaria de sentido común.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una cuestión económica puede obligarle a modificar una previsión. Tómeselo como un ajuste, no como un problema. La vida sentimental ganará estabilidad si muestra cariño sin esperar que el otro adivine qué necesita.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Defienda su punto de vista con serenidad si cree que le atribuyen una responsabilidad injusta. Los hechos hablarán mejor que el enfado. En casa, deje el tema aparte y busque un rato agradable para desconectar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No intente anticipar todas las posibles complicaciones. Algunas nunca llegarán. Céntrese en lo que depende de usted y deje margen a los demás. En cuestiones sentimentales, un detalle sincero tendrá más efecto que un gran discurso.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una jornada intensa puede obligarle a asumir más tareas de las habituales. Organice bien los tiempos y no quiera resolverlo todo de golpe. Por la noche, una charla con amigos le permitirá cambiar completamente de registro.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Puede interesarle una responsabilidad o actividad nueva, aunque inicialmente no se sienta preparado. Infórmese antes de descartarla. En lo social, una nueva persona aportará aire fresco y una conversación especialmente entretenida.