Laura Guerrero, experta en hogar y decoración: "Antes de irte de vacaciones, congela un cuenco con agua y pon una moneda encima"

Durante las vacaciones, la casa se queda sola durante más tiempo de lo habitual y, al volver, cabe la posibilidad de encontrarse con algún que otro imprevisto. Para evitar sorpresas —desde posibles robos hasta pequeños problemas domésticos—, la 'influencer' y experta en hogares Laura Guerrero, conocida en redes como 'Viveconele', ha compartido en Instagram una serie de trucos prácticos para dejarlo todo bajo control antes de hacer las maletas y desaparecer del mapa unos días.

La creadora de contenido empieza por un viejo conocido de muchos hogares españoles: "Llenar un cuenco con agua, congelarla y poner una moneda encima. Así, si al volver, la moneda está en el fondo, ya sabes que la luz se ha ido y que tu comida podría estar estropeada", explica Guerrero.

El truco de la moneda no sirve para proteger la casa o pertenencias, sino para cuidar la salud de las personas que habitan en ella. Usarlo permite tomar medidas con la comida si se ha interrumpido el suministro eléctrico durante un periodo de tiempo indeterminado porque, de haberse vuelto a congelar, no hay otra forma de saberlo.

Una investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) expone que volver a congelar un alimento descongelado es perjudicial para la salud debido a que, al subir la temperatura, aumenta la rapidez con la que las bacterias se multiplican. Desde la misma universidad, además, advierten de que la congelación no mata los microbios, solo frena su crecimiento.

Ojo con la caldera y el gas

En segundo lugar, "apaga la caldera, también cierra el gas por seguridad" y "desenchufa todo lo que puedas, así evitarás riesgos de incendio en caso de que haya alguna subida de tensión eléctrica", recomienda la autora del vídeo. Hacerlo no solo te permitirá ahorrar dinero, sino que también te protegerá de posibles fugas de gas.

Apenas hace un mes, una fuga de gas en Palma de Mallorcadejó cuatro personas heridas de gravedad y otras nueve con lesiones leves. El incidente se produjo en una vivienda que, según contaron los vecinos, podría estar funcionando como un piso turístico ilegal. Las primeras pesquisas apuntaron a que el origen del suceso podría encontrarse en una deficiente combustión de la caldera de gas, lo que habría provocado una elevada concentración de monóxido de carbono, un gas altamente tóxico e incoloro que puede causar pérdida de conciencia e incluso la muerte cuando se acumula en espacios cerrados.

El agua y las ventanas

Por otro lado, "baja siempre la alcachofa de la ducha" y "revisa que todas las ventanas estén bien cerradas, incluso las pequeñas", aconseja Guerrero. "Que no te sorprenda una tormenta o lo que no es una tormenta", agrega la 'influencer'.

Tal y como expone Protección Civil, "las inundaciones constituyen el fenómeno natural con mayor impacto económico y social en España. Desde épocas remotas se tienen registros de episodios de inundaciones con graves consecuencias sobre la población". Entre sus muchas consecuencias se encuentran los daños en las estructuras de la vivienda o el edificio, la pérdida de muebles y enseres y, sobre todo, los riesgos biológicos por humedad y contaminación, dado que el moho y los hongos proliferan en pocas horas y agravan los problemas respiratorios.

Por último, "vacía todas las basuras y limpia los cubos, tanto por dentro como por fuera. No querrás encontrarte bichitos ni malos olores cuando vuelvas", concluye Guerrero. "Ahora sí, ¡ya con la casa lista, a disfrutar!".