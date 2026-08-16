El horóscopo de mañana, lunes 17 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 17 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Empiece la semana sin querer demostrar que puede con todo. Una responsabilidad nueva requerirá paciencia y aprendizaje. En temas económicos, la prudencia de las últimas semanas empieza a darle algo más de margen y tranquilidad.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una cuestión práctica necesita una decisión que lleva días aplazando. Analice las opciones sin dejarse influir por presiones externas. En lo afectivo, no interprete un silencio como falta de interés sin preguntar antes.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La jornada puede traer cambios de última hora y obligarle a reorganizar prioridades. Su rapidez mental será una buena aliada. Aun así, evite responder impulsivamente a un comentario que pueda resultarle molesto.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Ha llegado el momento de mirar de frente una situación profesional que le producía cierto respeto. Preparar bien sus argumentos le dará seguridad. En casa, intente no trasladar las tensiones del día a los demás.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No dé por cierta toda la información que le llegue. Una situación confusa necesita pruebas antes de tomar partido. Su intuición será útil, pero combínela con calma. En el amor, la noche será bastante más ligera.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Revisar dos veces un dato o documento le evitará una molestia posterior. No es desconfianza, sino atención. Por la tarde, una actividad física moderada o un paseo le servirán para despejar bastante la mente.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Puede comenzar una etapa interesante dentro de sus planes profesionales. Reciba los elogios con naturalidad, pero mantenga los pies en el suelo. Una persona de la familia puede pedirle opinión sobre una cuestión bastante personal.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una mejora en la comunicación sentimental le permitirá comenzar la semana con más calma. No reabra discusiones que ya estaban resueltas. En asuntos prácticos, adapte su plan si aparece un imprevisto en vez de enfadarse.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Algunas dudas emocionales siguen presentes, pero hoy conviene concentrarse en asuntos concretos. Una tarea complicada saldrá mejor si pide una segunda opinión. Con el dinero, evite decidir guiándose únicamente por el entusiasmo.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El lunes le exigirá separar las emociones de las decisiones prácticas. No todo lo que le preocupa resulta tan urgente como parece. Una conversación serena con su pareja puede rebajar una tensión acumulada.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Tendrá que elegir entre dos maneras de gestionar un asunto importante. No decida solamente por quedar bien con los demás. Si escucha su propio criterio y explica los motivos, encontrará una solución bastante equilibrada.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Las obligaciones pueden acumularse por la mañana y hacerle sentir más nervioso de la cuenta. Ordénelas por importancia. Al volver a casa, deje fuera las preocupaciones y reserve un rato real para su pareja.