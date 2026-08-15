Vida nómada
Pablo, camarero español viviendo en una autocaravana en Suiza: "Solo hace falta ganas y organización"
Su experiencia ha despertado la curiosidad sobre si es posible vivir de esta manera en uno de los países con un coste de vida más elevado
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Vivir en una autocaravana parece incompatible con mantener una rutina laboral convencional, pero Pablo Ortiz, un camarero español instalado en Suiza, ha encontrado la manera de combinar ambas cosas. Con 42,5 horas semanales trabajadas, este hostelero comparte su día a día sobre cuatro ruedas con Bellota, su perra.
A través de sus redes sociales, Pablo muestra cómo es su rutina diaria y enseña una forma de vida que, aunque requiere organización, le permite disfrutar de una libertad difícilmente accesible por medio de una vivienda convencional.
Bellota es lo primero
Su jornada comienza antes de acudir al restaurante. "Lo primero que hago al levantarme es saludar a mi Bellota y prepararnos porque nos espera un paseíto antes de irme", explica.
La caminata tiene, además, un objetivo claro: "Este paseo al final lo que consigo que Bellota y yo descarguemos energía, ella se quede tranquila en la autocaravana y yo pueda ir a trabajar". En la descripción que acompaña al vídeo también explica que suele hacer el recorrido en bicicleta.
Más de 40 horas semanales
Después llega el momento de ponerse el uniforme y comenzar el turno. En la publicación, Pablo muestra que esta vez únicamente ha tenido medio turno de comidas, por lo que termina antes para regresar junto a su compañera de viaje.
La organización es especialmente importante debido a los horarios del sector de la hostelería. Pablo explica que trabaja 42,5 horas a la semana y que los turnos partidos pueden resultar intensos, aunque asegura que son compatibles con su particular estilo de vida. Entre un turno y otro también tiene que estar pendiente de Bellota, de sus horarios y de sus comidas.
"48 horas de libertad absoluta"
Sea como sea, Pablo cuenta también con dos días libres a la semana; es entonces cuando la autocaravana deja de ser simplemente su hogar y se convierte en el punto de partida de sus escapadas por Suiza. "Son 48 horas de libertad absoluta donde el despertador no existe y el paisaje es nuestra única oficina", explica.
Durante esos días, Pablo y Bellota aprovechan para arrancar la autocaravana y recorrer distintos lugares del país, alejados de la rutina del restaurante.
Su experiencia ha despertado la curiosidad de quienes siguen su contenido, especialmente entre aquellos que se preguntan realmente si es posible vivir de esta manera en uno de los países con un coste de vida más elevado de Europa, según el Servicio Europeo de Empleo (Eures, por sus siglas en inglés): "¿Se puede vivir así en Suiza? ¡Totalmente! Solo hace falta ganas y organización", responde Pablo.
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