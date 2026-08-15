Mónica Meneses, madre lejos de su familia: "Tener un bebé en el extranjero sin familia y amigos es de las cosas más difíciles que he tenido que vivir"

La mayoría de las familias españolas con hijos pequeños se encuentra con el problema de cómo conciliar las largas jornadas laborales con las responsabilidades familiares. Tener una buena red de apoyo de cuidados, ya sean familiares o amigos íntimos, resulta muy importante para lidiar con todo ello.

"Tener un bebé en el extranjero sin familia y amigos es de las cosas más difíciles que he tenido que vivir", expresa la influencer colombiana Mónica Meneses, con 228.000 seguidores en Instagram, que ha tomado la decisión de mudarse de Suecia a Canadá tras tener su primer hijo por la falta de apoyo en el país escandinavo.

"Me fui por la soledad"

Meneses, que en sus redes sociales comparte su vida y contenido de lifestyle, ha admitido que se ha ido de Suecia "por la soledad". Eso sí, también ha querido remarcar las cosas buenas del país. "Llevo años mostrándoles lo increíble que es este país y cómo me enamoré de su naturaleza, su tranquilidad, su sistema de salud y educación, que son gratuitos y universales. Su gente amable y educada y en general la calidad de vida tan alta que nos brindaba".

De hecho, la influencer confiesa que "todo era perfecto" hasta que tuvieron el bebé. "Allí entendimos por qué durante mi embarazo las matrosnas nos insistían tanto sobre tneer una red de apoyo", expone.

"Nos perdimos como pareja"

El hecho de no tener a nadie cercano complicó la conciliación e hizo que la crianza se hiciera dura para la pareja. "Me sentía extremadamente agotada, aislada, mi esposo se enfermó y aunque quería estar con él en el hospital no podía porque debía quedarme en casa con mi bebé".

Todo esto, expone, les afectó como pareja. "Nos perdimos en la rutina y lo peor es que todo esto pasó mientras los dos estábamos de permiso de paternidad. No me imagino como hubiera sido si estuviera sola en casa y él trabajando".

Todo esto les obligó a buscar una alternativa, tomando la decisión de mudarse a Canadá. Allí, pese a no tener familia, sí que tienen amigos, una "pequeña comunidad" con la que en un par de días ya han podido notar "muchísimo" la diferencia.

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"Cambiar de país no es fácil y menos con una bebé pero aún con miedo de volver a empezar decidimos hacerlo, expresa. "Suecia siempre estará en nuestros corazones, es un país que amamos y que sin duda escogeríamos mil veces pero hay cosas que tienen tanto valor que el dinero no las puede comprar".