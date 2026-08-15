Esta es una de las mejores playa de toda Catalunya: reconocida por National Geographic

Catalunya es una de las comunidades autónomas más destacadas de España, gracias a su impresionante diversidad de paisajes, sobre todo por las playas. Es un destino único para disfrutar de las vacaciones, gracias a su clima agradable. En otras palabras, una localidad que no defrauda nunca.

Además, la prestigiosa revista de viajes, ciencia y naturaleza National Geographic ha valorado la calidad de las costas catalanas, destacando su diversidad: "De piedras o de arena fina, con acantilados, salvajes, arenales extensos, calas escondidas, urbanas, cerca de las ciudades o rincones tranquilos propios de pescadores".

La mejor playa de Catalunya se encuentra en Begur (Girona), según la revista. Está situada en el noreste del territorio catalán a unos 100 kilómetros al norte de Barcelona y a 70 kilómetros de la frontera con Francia.

National Geographic ha destacado la playa de Cala Sa Tuna como la número uno, debido a que "es digna de postal". La publicación comenta que "en su origen fue un barrio marinero, y todavía conserva su encanto con algunas bellas casas tradicionales que dotan el lugar de un aire pintoresco".

Por otra parte, reconocen que "Sa Tuna es una cala semiurbana situada en el municipio de Begur, en el corazón de la Costa Brava. La playa de unos 80 metros de grava está ubicada próxima al camino de ronda, lo que invita a explorar el entorno y disfrutar de las vistas".

Asimismo, señalan que Sa Tuna "se encuentra protegida de las olas y corrientes por la punta d’es Plom por lo que sus baños en aguas transparentes son tranquilos", aparte de disponer "de una rampa de acceso y está equipada con diferentes servicios". No obstante, no es una playa, es una cala, aunque la califican como "la mejor playa".

La playa de Sa Boadella, en el Top 3

La primera playa que aparece es la de Sa Boadella, situada en Lloret. Es uno de los pocos oasis que aún quedan salvajes en la urbanizada Lloret. "Para llegar hasta aquí, no solo hay que aparcar (y pagar parquímetro) cerca de los Jardines de Santa Clotilde; también descender un terraplén poco accesible", manifiesta National Geographic.

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Lo más destacable es que la recompensa es un arenal limpio, epítome de la Costa Brava, habitualmente naturista y con unas aguas tranquilas y transparentes.

Fuente: Sport