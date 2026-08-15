Entrenamiento
José: "Tengo 83 años y entreno fuerza. La única gimnasia que había hecho en mi vida la hice en la mili"
El entrenamiento de fuerza es clave para evitar la pérdida de masa muscular
Los expertos aconsejan entrenar la fuerza: "Levantar pesas aumenta la calidad de vida en la tercera edad"
Caminar es una de las actividades más recomendadas para comenzar a hacer deporte. Este ejercicio físico es fundamental para la salud física y mental y tiene múltiples beneficios para el bienestar. No obstante, con el paso del tiempo puede ser insuficiente para las personas mayores.
Con la edad, algunas personas sufren sarcopenia. Esta enfermedad está asociada al envejecimiento y causa la pérdida de masa muscular. Con esta afección, las personas mayores ven limitada su fuerza y dependencia, afectando a su autonomía.
En este contexto, cada vez son más los profesionales de la salud que recomiendan hacer entrenamiento de fuerza para retrasar el deterioro físico. A este respecto, algunos centros deportivos han comenzado a ofrecer servicios especializados y ejercicios terapéuticos para personas mayores.
Así es el centro multidisciplinar de Activa3, una clínica del movimiento que cuenta con "fisioterapeutas que te ayudarán a recuperar tus lesiones, mitigar tus dolores y mejorar tu calidad de vida". En redes sociales, este gimnasio de Lugo comparte la experiencia de sus clientes.
Recientemente, Activa3 ha publicado un vídeo de Instagram explicando el testimonio de un usuario: "José tiene 83 años y lo tiene claro: moverse está bien, pero no es suficiente. Con el tiempo entendió que necesitaba trabajar la fuerza para mantenerse activo y con calidad de vida".
"Nunca es tarde para empezar a entrenar fuerza", anuncia el centro deportivo. "Hoy forma parte de su rutina. Y se nota. Empezar es más sencillo de lo que parece, solo hay que dar el paso", afirman los profesionales. Según cuenta José, nunca ha estado especialmente relacionado con el entrenamiento de fuerza.
"Tengo 83 años y entreno fuerza. No he hecho gimnasia en mi vida, la única gimnasia que hice la hice en la mili cuando me tocó", detalla con ironía. Aunque caminaba mucho por su actividad laboral, José observó que era un ejercicio insuficiente con el paso del tiempo.
"Yo me dedicaba a un trabajo que tenía que andar mucho todo el día, pero me creía que con andar ya estaba todo arreglado, pero no", afirma el deportista senior. Durante el vídeo, José entrena con mancuernas, barra y equipamiento deportivo. Además, cuenta con la ayuda de un entrenador personal que asesora y acompaña sus movimientos.
"He llegado a la mayoría de edad y me he dado cuenta que con andar no solo se arreglan las cosas, que hay que hacer otros ejercicios para poder compensarlos", reflexiona ante la cámara. Por último, anima a todas las personas a entrenar: "Es venir y probar, nada más".
Fuente: Sport
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