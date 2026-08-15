El horóscopo de hoy, domingo 16 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, domingo 16 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una persona del pasado podría volver a sus pensamientos, aunque no aparezca físicamente. No idealice lo que ya conoce. Centrarse en quienes forman parte de su vida presente le proporcionará mucha más tranquilidad.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Dedicar un poco de tiempo a poner orden en casa puede resultarle sorprendentemente agradable. No quiera hacerlo todo. Por la tarde, permítase descansar y compartir algo sencillo con alguien con quien se sienta cómodo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Puede descubrir que un malentendido con una amistad era mucho menos importante de lo que parecía. Una conversación sin orgullo bastará. Aproveche el resto del domingo para leer, pasear o dar descanso a una mente muy activa.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su lado más cariñoso tendrá protagonismo y hará que los demás se sientan bien acogidos. Vigile únicamente con proteger demasiado a alguien que necesita espacio. Un rato al aire libre le renovará bastante el ánimo.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No necesita grandes planes para tener un domingo agradable. Una reunión improvisada o una sobremesa larga pueden darle buenos momentos. Si ha habido tensión sentimental, será mejor acercar posturas que buscar culpables.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El cuerpo le pedirá un ritmo más tranquilo y conviene hacerle caso. Deje las exigencias para otro momento. Cocinar, ordenar algo a su gusto o simplemente descansar le ayudará a comenzar la semana más ligero.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Puede recibir una invitación que al principio no le entusiasme, pero darle una oportunidad tendrá recompensa. En familia, alguien espera algo más de su atención. Un gesto pequeño y sincero será suficiente.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Las emociones estarán más calmadas si evita revisar una y otra vez conversaciones antiguas. Mire hacia delante. Un plan con su pareja o un amigo de confianza puede ayudarle a colocar cada cosa en su sitio.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un poco de distancia le permitirá entender mejor qué quiere en una cuestión sentimental. No es necesario decidir nada hoy. Busque diversión, movimiento y compañía agradable y deje que sus ideas se ordenen poco a poco.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Le vendrá bien abandonar durante unas horas la necesidad de tenerlo todo controlado. Alguien de casa puede proponerle un plan diferente. Aceptarlo sin poner condiciones creará un ambiente mucho más relajado y cariñoso.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Un comentario de una persona cercana puede hacerle reflexionar sobre un miedo antiguo. No le dé más importancia de la necesaria. Hablar del asunto con naturalidad puede aliviar bastante las tensiones que llevaba acumuladas.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La vida afectiva necesita más ternura que explicaciones complicadas. Un gesto espontáneo puede resolver mejor una distancia reciente. También le conviene limitar el ruido exterior y buscar una tarde tranquila, sin demasiados compromisos sociales.