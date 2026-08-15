10 criterios para saber si tienes una buena amistad con alguien, según la psicología

La psicóloga Marta Panizo ha compartido una reflexión en redes sociales sobre algunos de los conflictos emocionales de la amistad más difíciles de identificar. Lo cierto es que, en ocasiones, los comportamientos que se consideran normales dentro de una relación de amistad no lo son, y se toleran actitudes negativas por conservar un vínculo que puede ser más perjudicial que enriquecedor.

"A veces confundimos amistad con historia compartida, con años, con cientos de conversaciones, con conocer todos nuestros secretos", expone la psicóloga. "Pero el tiempo no convierte automáticamente a alguien en una persona segura para ti: una amistad sana no debería hacerte sentir que tienes que protegerte de la persona a la que precisamente le has confiado tus partes más vulnerables", añade.

1. "¿Me siento segura siendo yo misma con esta persona?"

En este sentido, para Panizo es importante saber que "querer a alguien también es saber qué cosas no se hacen, incluso cuando podrías hacerlas". De esto nace el primer criterio para saber si se trata de una buena amistad; una pregunta que todos deberían plantearse para reflexionar sobre si existe una calma interior y, sobre todo, si resulta sencillo mostrarse tal como uno es, sin miedo a ser juzgado, rechazado o lastimado intencionalmente.

En caso de que la respuesta sea negativa, la especialista declara que "quizá no sea una amistad que necesites conservar a cualquier precio".

2. "No ligará con tu "crush" sabiendo que te gusta"

El segundo criterio se cimienta en que un verdadero amigo respeta tus sentimientos y no tratará de conquistar a la persona que sabe que te gusta. No solo supone una falta de respeto, sino de empatía y de consideración, ya que se antepone el propio interés individual a cuidar el vínculo.

3. "No usará en tu contra algo que le contaste como una confidencia"

El siguiente punto pasa por que un amigo o amiga protege tus secretos y nunca los usaría como método de manipulación o para avergonzarte frente a otras personas. Un secreto implica mostrar un lado vulnerable y no respetarlo rompe por completo la confianza, que es la base de cualquier relación.

4. "No hablará mal de ti, ni en público, ni a tus espaldas"

En la misma línea, aún sin estar presente, una buena amistad no daría una mala imagen sobre otra persona a la que considera amiga. La lealtad es una muestra de respeto y afecto sincero que puede fortalecer el vínculo entre dos personas.

5. "No exigirá que estés disponible siempre que ella te necesite"

Una buena amistad comprende y sabe respetar el espacio personal. Por ello, el quinto criterio de Panizo es que no debería suponer un problema que en algún momento puntual la otra persona no esté disponible. Realmente, exigir algo resulta un comportamiento más egoísta que tener prioridades propias.

6. "No te hará elegir entre ella y otras personas para demostrarle que la quieres"

El sexto punto de la psicóloga se basa en que una verdadera amistad no pensaría en poner a la otra en el compromiso de elegir solo para probar el cariño. El afecto sano debería demostrarse con confianza y libertad, no con celos o control. Así, una buena amistad valorará el bienestar individual en lugar de buscar exclusividad o posesión a través de pruebas de lealtad forzadas.

7. "No desaparecerá cuando dejes de serle útil"

Una amistad real no se basa en el provecho ni se acaba al dejar de ser de utilidad. Quien se marcha cuando ya no obtiene más beneficios, nunca ha sido un buen compañero o compañera y nunca ha sido sincero, sino alguien guiado por la conveniencia o la búsqueda de algo a cambio.

8. "No te hará sentir culpable por poner límites"

Otro de los criterios claves de Panizo vuelve a remitir al respeto del espacio personal porque realmente es necesario tener un amigo o amiga que apoye tus decisiones y que no utilice la manipulación o el reproche al decir "no". Establecer límites es un acto de autocuidado y bienestar emocional que no debería considerarse como un motivo de culpa.

9. "No competirá contigo constantemente por quién tiene mejor vida, pareja, trabajo o cuerpo"

La envidia y las comparaciones suelen estar presentes en muchas relaciones de amistad, pero para la especialista una amistad no debería ser una competición constante. En su lugar, deberían celebrarse los logros y alegrarse del crecimiento personal de la otra persona, sin tratar de opacar.

10. "Celebrará tus éxitos, sin envidias"

El último criterio de Panizo, de la misma forma que el anterior, trata de concienciar sobre que una buena amistad es sincera y se alegra de corazón por los triunfos ajenos, aplaudiendo las victorias como si fueran propias, sin sentir celos, competencia o la necesidad de minimizar el esfuerzo del resto.