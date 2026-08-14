Javi, jubilado en Tailandia: "En España no se puede vivir. Aquí con 1.000 euros vive una pareja"

La jubilación marca un cambio importante en la vida de muchas personas y, cada vez son más los pensionistas españoles que se plantean pasar esta nueva etapa fuera de España. El aumento del coste de vida ha llevado a algunos a buscar destinos como Tailandia, donde el precio de la vivienda, la comida y otros servicios permiten que una pensión tenga mucho más valor.

Eso es lo que descubrió Javi, un jubilado madrileño que decidió trasladarse al país asiático. Él viajó para conocer una cultura diferente, pero durante la experiencia conoció a quien hoy es su mujer, terminó marcando su futuro, y aunque regresó a España después de las vacaciones, no tardó demasiado en volver, esta vez con la intención de quedarse definitivamente.

Han pasado ya siete años desde entonces y Javier vive actualmente en Udon Thani, una ciudad alejada de las zonas más turísticas de Tailandia. Su pensión no es especialmente elevada debido a los pocos años que cotizó durante su vida laboral, aunque considera que la diferencia de precios le permite vivir con una comodidad que en España sería mucho más complicada.

Javier con su esposa en Tailandia / Instagram

En una entrevista con el creador de contenido Sergio Castillo explicó que antes de asentarse definitivamente en Tailandia intentó montar un negocio junto a su mujer: "Montamos un negocio aquí y le dije a mi mujer: 'Tía, yo te pongo el dinero pero no hago nada, no me he jubilado para venir a trabajar aquí'. Yo estaba principalmente en la playa. Luego vino el COVID y se jodió todo".

Para Javi, el aspecto económico fue clave a la hora de quedarse, ya que asegura que con unos 1.000 euros al mes puede vivir junto a su esposa, mientras que en Madrid esa misma cantidad apenas le permitiría cubrir los gastos básicos: "En España no se puede vivir, tío, así de claro. Con 1.000 euros te da para pagar el piso y, si eso, la comida. Nada más. Con 1.000 euros aquí vive una pareja".

Además del dinero, el jubilado destaca el ritmo de vida que ha encontrado en Tailandia. Asegura que vive sin el estrés que sentía antes y reconoce que incluso nota un cambio en su carácter cuando vuelve a Madrid: "Cuando llego a Madrid me cambia el carácter, me vuelvo un hijo de la gran...".

Aun así, no todo son ventajas y reconoce que hay cosas de España que sigue echando de menos, sobre todo la gastronomía: "La fabada, el cocido, el jamón... cuesta encontrar comida española",. Sin embargo, tiene claro que no se arrepiente de la decisión que tomó y asegura que no volvería a vivir en Europa: "Yo no me iría a vivir a ningún país de Europa me ofrezcan lo que me ofrezcan".

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Eso sí, Javi también reconoce que Tailandia no es un destino para todo el mundo y considera que encaja mucho más con personas jubiladas que buscan tranquilidad que con jóvenes que quieren otro tipo de vida: "Un chaval joven que venga aquí donde vivimos se va a aburrir, porque aquí no hay marcha. Aquí es para vivir cuando eres jubilado".

Fuente: Sport