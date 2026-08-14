El horóscopo de mañana, sábado 15 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 15 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El día invita a hacer las cosas sin horarios estrictos. Un plan sencillo con la pareja o los amigos puede darle más satisfacción que una agenda llena. Vigile únicamente con comprar por impulso algo poco necesario.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Un encuentro familiar puede ayudarle a ver con más calma una cuestión que le preocupaba. No intente controlar todos los detalles del día. Deje espacio a la improvisación y disfrute de un rato sin prisas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Tendrá ganas de hablar, salir y recuperar el contacto con personas que ve poco. Elija bien la compañía y no se comprometa con demasiados planes. En el amor, una conversación espontánea puede devolver la complicidad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El hogar será un buen refugio para recuperar energía y ordenar sus pensamientos. Una persona querida puede necesitar más atención de lo habitual. Escúchela con calma, pero no cargue con problemas que no son suyos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Tiene un día favorable para salir de la rutina y hacer alguna actividad distinta. Su pareja agradecerá que sea usted quien tome la iniciativa. Si está solo, un encuentro social puede resultar especialmente entretenido.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No convierta el fin de semana en una lista interminable de asuntos pendientes. La casa puede esperar un poco. Priorice el descanso, una buena conversación y alguna actividad que le permita olvidarse del reloj.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su capacidad para crear buen ambiente será especialmente útil en una reunión de amigos o familia. Evite meterse en una discusión ajena. En pareja, una propuesta sencilla puede renovar la complicidad entre los dos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su estado de ánimo puede cambiar rápidamente si da demasiada importancia a comentarios sin mala intención. Relativice un poco. Compartir una actividad agradable con alguien de confianza le hará recuperar una bonita sensación de cercanía.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Necesita algo de aire y movimiento después de unos días intensos. Una excursión, una visita o simplemente cambiar de ambiente le sentará bien. En el amor, procure no comparar el presente con historias que ya pasaron.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un plan familiar puede salir distinto de como lo había imaginado, pero eso no significa que salga mal. Sea flexible. Al final de la tarde encontrará un buen momento para hablar con alguien a quien quiere.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Los amigos pueden traerle una sorpresa agradable o una propuesta poco habitual. Aceptarla le ayudará a desconectar de preocupaciones repetitivas. En pareja, controle un poco los celos y confíe más en los hechos.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un día tranquilo le permitirá recuperar energía emocional. No se sienta obligado a aceptar todas las invitaciones. Si prefiere quedarse en casa o compartir intimidad con su pareja, hágalo sin tener que dar explicaciones.