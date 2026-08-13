El horóscopo de mañana, viernes 14 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 14 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Las prisas pueden jugarle una mala pasada si intenta demostrar más de la cuenta. Vaya paso a paso y confíe en lo que ya sabe hacer. En el amor, no dé demasiado espacio a recuerdos que creía superados.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una conversación pendiente puede aclarar bastantes dudas personales. Escuche antes de sacar conclusiones y verá las cosas de otro modo. Con el dinero, mantenga los pies en el suelo ante una propuesta que parece muy atractiva.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El final de semana le pide flexibilidad ante un cambio que no esperaba. Adaptarse será más sencillo si evita competir con todos. Por la noche, una persona cercana puede contarle algo importante que merece atención.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Puede sentir cierta inseguridad ante una decisión profesional, pero tiene más recursos de los que piensa. No se exija resolverlo todo de golpe. Un rato tranquilo en casa le ayudará a recuperar perspectiva y buen humor.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Sea prudente con los comentarios que circulan a su alrededor y compruebe los hechos antes de reaccionar. Alguien podría haber interpretado mal una situación. En lo personal, una muestra de cariño inesperada le alegrará el día.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Conviene revisar bien una tarea antes de darla por terminada. Un pequeño detalle puede necesitar más atención de la prevista. Después desconecte sin remordimientos y dedique algo de tiempo a lo que realmente le gusta.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una noticia relacionada con sus planes puede darle confianza y confirmar que va por buen camino. No quiera adelantar todos los pasos a la vez. En familia, una actitud conciliadora facilitará bastante una conversación delicada.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El ambiente sentimental puede mejorar mucho si deja de darle vueltas a una discusión antigua. Hable de forma sencilla y sin reproches. También le convendrá reservar un rato para descansar y bajar un poco el ritmo.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No tome una decisión afectiva únicamente porque esté cansado de una situación. Dese unas horas para ordenar lo que siente. En cuestiones prácticas, un gasto que parecía inevitable podría acabar siendo menor de lo previsto.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Puede estar más sensible de lo habitual e interpretar demasiado algunos gestos de su pareja. Pregunte antes de suponer. Una cuestión doméstica que llevaba varios días arrastrando puede resolverse con bastante facilidad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una cuestión sentimental reclama una respuesta clara, pero no tiene que precipitarla. Exprese lo que necesita sin convertir la conversación en un ultimátum. Con los amigos, aceptar un plan improvisado puede ser una buena idea.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El estrés acumulado podría volverlo más impaciente con quien menos lo merece. Intente separar los problemas del día de su vida afectiva. Un paseo o un rato tranquilo le permitirá recuperar un tono más amable.