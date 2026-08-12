El horóscopo de mañana, jueves 13 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 13 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Mostrar ambición no obliga a competir con todo el mundo. Colaborar y reconocer una buena idea ajena reforzará su imagen profesional. En el amor, una conversación directa sobre deseos y límites dará más confianza a la relación.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La situación sentimental empezará a aclararse cuando abandone las suposiciones. Acepte lo que escuche sin dramatizar. Una gestión económica pendiente se resolverá mejor si recupera un contacto o consejo que había dejado de lado.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su capacidad de adaptación será decisiva ante un cambio de planes profesional. Mantenga la curiosidad y no quiera dominarlo todo inmediatamente. En el ámbito personal, perdónese una decisión antigua y concéntrese en lo que puede construir ahora.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Dar un paso fuera de su zona de comodidad le proporcionará una confianza que hacía tiempo que no sentía. No necesita correr. Una conversación familiar reforzará su apoyo emocional y le ayudará a valorar mejor los riesgos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una situación profesional confusa empezará a ordenarse si evita reaccionar ante cada rumor. Mantenga la discreción. En la economía, aplace una decisión precipitada. La pareja le ofrecerá una mirada más práctica y tranquilizadora.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La prudencia le permitirá cerrar la semana laboral sin errores importantes. Repase lo esencial y deje los detalles menores para más adelante. Una conversación cariñosa con alguien cercano le recordará que no debe controlarlo todo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una oportunidad profesional puede adquirir una forma más concreta. Negocie con confianza y sin precipitarse. En la relación sentimental, cumpla una promesa pequeña. Ese gesto tendrá más valor que cualquier explicación larga sobre sus intenciones.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La armonía sentimental crece cuando deja de exigir respuestas inmediatas. Dele tiempo a la otra persona. En una cuestión económica o profesional, confíe en su capacidad estratégica, pero comparta información solamente con quien corresponda.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La claridad afectiva llegará cuando deje de comparar dos etapas que no tienen las mismas circunstancias. Observe qué recibe y qué ofrece ahora. Una obligación profesional avanzará mejor si divide el proceso en pasos pequeños.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No confunda una etapa de menor intensidad sentimental con una falta total de afecto. Concédase tiempo para entender qué siente. En el trabajo, realice solamente los esfuerzos necesarios y evite cargar con problemas que corresponden a otros.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La decisión sentimental que le preocupa puede esperar hasta que disponga de toda la información. Hable con serenidad y escuche. Una idea poco convencional recibirá apoyo profesional si demuestra que es viable y beneficia a más personas.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Separar las preocupaciones profesionales de la vida afectiva mejorará mucho el ambiente. Antes de llegar a casa, haga una pausa y cambie el ritmo. Una conversación tranquila permitirá recuperar la complicidad y reducir malentendidos recientes.