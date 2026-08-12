Fenómeno astronómico
El uniforme para el eclipse solar: la camiseta que ha lanzado esta conocida marca de ropa y ya se está agotando
El Ministerio de Transportes ha activado un dispositivo para gestionar la movilidad asociada a los desplazamientos que tendrán lugar durante este día
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Quedan pocas horas para poder disfrutar de un fenómeno histórico en nuestro país: la luna cubrirá el Sol durante más de un minuto, formando un eclipse solar total, un acontecimiento que no se vivía en la Península desde 1912.
Con motivo de esta jornada tan especial, el Ministerio de Transportes ha activado un dispositivo para gestionar la movilidad asociada a los desplazamientos extraordinarios que tendrán lugar durante este día.
Es más, muchos pueblos españoles han colgado el cartel de aforo completo en sus hoteles: el eclipse solar ha disparado hasta un 500% las reservas de hotel en el interior de España para la noche del evento.
Puntos habilitados
Renfe también reforzará los servicios tanto de Media Distancia como de Cercanías para favorecer la movilidad de aquellas personas que quieran acceder a las zonas con mejores puntos de observación del eclipse y regresar a sus ciudades una vez concluido el evento.
Y es que, en muchos lugares del país, como en Catalunya, se han habilitado una veintena de puntos seguros donde ver este fenómeno astronómico, puesto que en Tarragona y en algunos puntos de Lleida se podrá ver en su totalidad.
Además, muchas empresas han aprovechado el interés generado por el eclipse para lanzar productos relacionados con ello. Entre ellas se encuentra Zara, la cadena de moda fundada por Amancio Ortega, que ha puesto a la venta una camiseta exclusiva para este día tan especial.
La camiseta exclusiva
Se trata de una camiseta 'oversize' de manga larga, confeccionada en algodón 100% con un estampado de un sol y una luna en la espalda y otro sol en la parte delantera, acompañado de la frase "eclipse solar agosto 26". La prenda, de cuello redondo y color verde azulado, está disponible en la web de la firma y en tiendas seleccionadas por 22,95 euros.
Pero eso no es todo, la etiqueta recoge en español, inglés y francés el motivo del diseño exclusivo: "En agosto del 2026 habrá un eclipse solar que podrá verse en distintas partes del mundo. Este fenómeno ocurre cuando la luna se coloca entre la Tierra y el Sol, bloqueando parte de su luz durante unos minutos, y es considerado uno de los eventos astronómicos más impresionantes".
La artista escogida
La artista elegida para crear el diseño ha sido Agustina Shuan, cuya firma aparece grabada en la parte trasera. De origen argentino y afincada en Galicia desde hace más de una década, la diseñadora mantiene una estrecha vinculación con la tierra natal de Amancio Ortega, una de las zonas de España donde el eclipse alcanzará la totalidad en numerosos puntos.
Además, Shuan ya trabajó con Zara en colaboraciones como 'Women in Art' durante la pasada primavera, donde se ganó el corazón -y el armario- de los clientes, por lo que no han dudado en volverla a llamar.
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