El horóscopo de hoy, miércoles 12 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, miércoles 12 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Recibir una corrección puede incomodarlo, pero también le permitirá mejorar un resultado importante. No responda a la defensiva. En la relación de pareja, una propuesta atrevida funcionará mejor si comprueba que ambos se sienten cómodos.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una conversación sentimental puede confirmar que parte de su preocupación procedía de la inseguridad. Escuche la respuesta completa. En el trabajo, una actitud constante dará más frutos que intentar acelerar un proceso que necesita tiempo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El nuevo entorno profesional empezará a resultarle más familiar. Aproveche para establecer contactos y mostrar lo que sabe hacer. Una noticia relacionada con el pasado sentimental puede removerlo, pero no modifica los pasos que ya ha dado.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una responsabilidad nueva le hará dudar inicialmente de sus capacidades. Acéptela con preparación, no con miedo. En temas económicos, una conversación casual puede darle una pista útil. Contrástela antes de ponerla en práctica.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Mantenga la serenidad ante rumores o comentarios profesionales contradictorios. Su mejor protección será actuar correctamente y documentar los acuerdos. Por la noche, permita que la pareja lo cuide un poco sin querer aparentar fortaleza constantemente.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un detalle pequeño puede tener consecuencias, así que compruebe bien aquello que firma o confirma. No se obsesione, solamente sea metódico. En el ámbito personal, una persona mayor o experimentada le dará un consejo muy acertado.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Sus esfuerzos pueden recibir reconocimiento o una recompensa concreta. Acepte el mérito sin falsa modestia. Una conversación sentimental también será positiva si deja de buscar la frase perfecta y expresa lo que siente con naturalidad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un encuentro afectivo puede recuperar la ternura que se había perdido entre discusiones. No introduzca temas conflictivos en el peor momento. En el trabajo, actúe con constancia y no permita que las emociones cambien sus prioridades.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Antes de tomar una decisión sentimental, piense si está valorando a la persona real o una imagen idealizada del pasado. Una conversación con un amigo sensato puede aclararlo. En las obligaciones diarias, evite dejarlo todo para el final.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La rutina afectiva necesita una pequeña renovación, no necesariamente un cambio radical. Proponga algo sencillo. Una cuestión profesional exigirá concentración y límites claros. No permita que otras personas decidan cómo debe organizar su tiempo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una conversación honesta puede mostrarle que existen más opciones de las que pensaba. No convierta una decisión sentimental en un ultimátum. Su capacidad de innovar será valorada si también explica los pasos prácticos de la propuesta.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El cansancio puede alterar la manera en que interpreta un comentario de la pareja. Pregunte antes de ofenderse. En la jornada profesional, complete una cosa cada vez. Esta sencillez reducirá la sensación de tener demasiados frentes abiertos.