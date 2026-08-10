David Céspedes, experto en longevidad: "Si tus padres tienen entre 50 y 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes cuando tengan 70"

Con el paso del tiempo, la inquietud por la salud se convierte en un factor determinante para escoger los hábitos diarios. La mayoría de personas buscan las opciones más saludables a medida que cumplen años, para llegar a la tercera edad de la mejor manera posible.

En este sentido, el deporte es una actividad esencial para conseguir la longevidad. Hacer ejercicio físico de manera regular mejora la calidad de vida y el bienestar físico, mental y emocional. La actividad física se puede adaptar a cualquier edad y favorece a todas las personas.

Entrenar el músculo no solo influye a nivel corporal, sino también a nivel cognitivo / .

Por este motivo, no hay que dejar de mantenerse activo en cualquier etapa de la vida. David Céspedes (@dr.davidcespedes), experto en longevidad, ha compartido un vídeo en TikTok donde explica cuál es la rutina de ejercicio más eficiente para las personas de entre 50 y 60 años.

"Si tus padres tienen entre 50 y 60 años, y no hacen deporte, no van a ser independientes cuando tengan 70", anuncia el divulgador. Según el profesional, esta es la rutina que enviaría a sus padres para que empezaran a entrenar en casa, con la ayuda de unas mancuernas o unas botellas.

Un deportista senior hace flexiones / Freepik.

"Empezaría con unas sentadillas, si les es difícil, otra opción sería sentarse en el sofá y levantarse", comienza Céspedes. A continuación, el especialista sugiere hacer un peso muerto y flexiones. No hace falta hacerlas contra suelo, "pueden hacerlas de rodillas, en una mesa o en una pared".

Seguidamente, el creador de contenido propone el siguiente ejercicio: "Se sentarán en una silla, cogerán un peso y lo levantarán hacia arriba, que no abran mucho los codos, mejor meterlos hacia dentro". Por último, Céspedes apunta un trabajo del abdomen a través de unas planchas sobres el suelo.

A este respecto, el médico recomienda hacer esta rutina de entrenamiento con cierta regularidad. "Que tus padres hagan esto dos o tres veces a la semana les puede cambiar la vida", insiste el profesional de la salud. En el texto del vídeo, el doctor señala que un entrenamiento para adultos mayores puede ser "la clave para mantener su independencia a los 70 años".

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Con dos o tres sesiones semanales, esta rutina de entrenamiento para mayores de 50 años mejora la fuerza, la movilidad y, especialmente, la calidad de vida. No hace falta apuntarse al gimnasio o material específico, cualquier persona puede comenzar en casa. "Incluso con botellas pueden empezar hoy: lo importante es moverse. Ayúdales a ganar autonomía con un buen entrenamiento para adultos mayores", sentencia el Dr. David Céspedes.

Fuente: Sport